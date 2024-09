Márcio da Farmácia emite nota após ataques e retirada de apoio de seu partido

Lamento muito e me causa estranheza os acontecimentos políticos na cidade de Diadema nos últimos dias.

No último fim de semana, eu fui vítima de um material apócrifo que atacava a minha honra e a honra da minha família. Meu comércio foi alvo de depredação e os ataques nas redes sociais contra mim ficaram sistemáticos, e tudo isso no momento em que nossa candidatura demonstra um forte crescimento.

No debate da Rede Gospel, eu mostrei que a cidade de Diadema desaprova o governo do PT pela tragédia na segurança, no desenvolvimento econômico, e principalmente pelo desastre na saúde. Mas também apontei a má gestão que o candidato Taka fez em Ribeirão Pires e na SP Obras.

Desde então, a campanha do candidato do MDB tem enviado apoiadores para me hostilizar em frente ao meu comércio, na presença dos meus funcionários e da minha família.

E hoje fui surpreendido com a notícia do presidente do meu partido que anunciou, através das redes sociais, a retirada do seu apoio à mim para prefeito. O fato é estranho, inusitado, mas não me desmotiva em nada.

Atacaram minha honra, atacaram minha família, atacaram meu comércio, e não seria uma surpresa que investiriam na retirada dos meus candidatos a vereador. E a justificativa dada não cola, porque a minha história na política é limpa, sempre do mesmo lado, e o povo sabe.

Essa é uma ação que só evidencia o desespero. Tudo isso acontece porque nossa campanha está crescendo, e o povo tem nos abraçado para mudar a história de Diadema.

Sigo ainda mais firme no propósito de transformar essa cidade com as mãos e a consciência limpa.