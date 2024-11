Márcia Fellipe transforma o Classic Hall em palco de emoções e celebrações no forró

Na noite da última quinta-feira (14), véspera de feriado, Márcia Fellipe protagonizou um espetáculo inesquecível no Classic Hall, em Recife. A cantora entrou no palco dirigindo um imponente Impala 64, arrancando aplausos e gritos da plateia formada por mais de 15 mil pessoas. Visivelmente emocionada, ela deu início à gravação do seu novo projeto audiovisual, “Retrô 2”, com participações de Wesley Safadão, Solange Almeida, Tarcísio do Acordeon, Raphaela Santos, Tony Guerra e Felipão, em uma noite que foi uma verdadeira celebração de sua trajetória no forró.

“Márcia Fellipe Retrô” traz um conceito inovador baseado no estilo vaporwave. Este projeto resgata a tendência nostálgica dos anos 80 e 90, apresentando uma experiência audiovisual única. O cenário do projeto foi cuidadosamente construído como uma rua cheia de elementos reais, incluindo postes, placas e prédios lúdicos com painéis de LED, criando uma atmosfera vibrante e envolvente. A entrada da artista foi um momento marcante, onde ela dirigiu um icônico Impala Chevrolet 1964, dando início à gravação de forma espetacular. Com mais de 30 toneladas de luz e LED instaladas, o espetáculo conseguiu envolver e emocionar o público presente.

Ao longo do show, Márcia passeou por grandes sucessos, como “Ei Gatinha”, “Coração de Pedra”, “Obsessão”, “Se Não Valorizar”, “Insegura”, e finalizou a noite triunfalmente ao som de “Não Vou Voltar”. Cada música trouxe uma explosão de emoção e nostalgia, reforçando o motivo pelo qual Márcia é considerada uma das maiores vozes do forró contemporâneo.

Emocionada, a cantora explicou por que escolheu Recife para o evento: “Recife é uma cidade que me abraçou desde o início, com uma energia que me fortalece e inspira. Queria retribuir esse carinho e dividir esse momento tão especial com esse público incrível,” destacou Márcia, reafirmando sua conexão com os fãs pernambucanos.

O público vibrou intensamente do início ao fim, mas um dos momentos mais emocionantes foi quando Márcia cantou ao lado de seu filho Fellipe Matheus. A cumplicidade entre mãe e filho transbordou do palco e fez muitos na plateia se emocionarem às lágrimas. “Esse é o maior presente que eu poderia ganhar hoje”, disse a cantora com a voz embargada, enquanto a plateia a ovacionava.

Ao encerrar a noite sob uma chuva de aplausos, Márcia deixou o Classic Hall marcado por um espetáculo histórico. “Retrô 2” promete ser mais um marco na carreira da artista, reafirmando sua capacidade de emocionar, animar e conectar-se profundamente com seu público fiel. Uma noite para entrar na história do forró e no coração de seus fãs.