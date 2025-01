Márcia Dantas é demitida do SBT após nove anos na emissora

No último dia 6 de novembro, a jornalista Márcia Dantas foi desligada do SBT após uma longa trajetória de nove anos na emissora. Inicialmente, os motivos que levaram à sua demissão não foram divulgados, gerando uma onda de especulações nas redes sociais e entre os fãs da profissional. Recentemente, informações sobre as razões que culminaram em sua saída começaram a emergir.

Reestruturação e mudanças no jornalismo

A assessoria de comunicação do SBT esclareceu que a decisão de desligar Márcia Dantas faz parte de um processo de reestruturação no departamento de jornalismo da emissora, sob a direção de Leandro Cipoloni. A nota oficial afirma: “Não se trata de cortes, mas sim de substituições que estão sendo realizadas para aprimorar a equipe”.

Além disso, fontes próximas ao canal revelaram que problemas de relacionamento nos bastidores contribuíram para essa decisão. Segundo o colunista Gabriel Perline, da Contigo!, um episódio específico teria marcado a trajetória de Dantas dentro da emissora. Ela teria tido um desentendimento com uma cabeleireira durante os preparativos para uma apresentação ao vivo, resultando em um clima tenso que levou a profissional a deixar o local em lágrimas.

Advertências e polêmicas nos bastidores

Márcia Dantas também enfrentou advertências em relação ao seu comportamento no ambiente de trabalho. Ela foi chamada atenção por realizar danças sensuais nos estúdios durante as gravações. Em resposta às reprimendas, a jornalista frequentemente alegava ser alvo de machismo e mantinha sua postura desafiadora, o que acabou se tornando um fator determinante para sua demissão.

Durante seu tempo no SBT, Márcia Dantas passou por diversas atrações. Em março deste ano, ela foi retirada da apresentação do SBT Brasil, programa que passou a ser conduzido por César Filho. Ao longo do ano, apresentou outras produções como “Tá na Hora”, ao lado de Marcão do Povo, e “Chega Mais Notícias”, antes de ser realocada para “Primeiro Impacto” há pouco mais de um mês.