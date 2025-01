Márcia Dantas chora ao falar sobre saída do SBT

A jornalista Márcia Dantas, que por quase uma década esteve a frente de diversos programas no SBT, utilizou suas redes sociais para comunicar sua saída da emissora. Em um momento de sinceridade, ela compartilhou suas emoções com os seguidores através de dois stories no Instagram.

Importância do Cuidado Pessoal

Em uma atmosfera de introspecção, Márcia expressou a importância de acolher os sentimentos durante períodos de transição. “A gente precisa acolher os nossos sentimentos e viver o nosso luto”, afirmou, visivelmente emocionada. Durante seu desabafo, ela agradeceu o apoio recebido dos fãs, amigos e familiares, ressaltando a dificuldade em lidar com a mudança: “Está difícil ainda de falar. Estou bem triste”, comentou a jornalista natural do Pará.

Márcia Dantas destacou a necessidade de cuidar de si mesma neste momento delicado. “Eu quero cuidar de mim agora um pouquinho, melhorar. Depois eu venho conversar com vocês”, declarou. Ela também fez questão de reconhecer as mensagens positivas que tem recebido: “Eu queria agradecer, porque tem tanta gente boa aqui na internet, mandando tantas mensagens lindas. E eu queria só dizer que está tudo bem, que meu coração está em paz, por mais que eu esteja muito triste. Estou muito triste, sim”, concluiu.

A saída da jornalista marca o fim de uma era em sua carreira no SBT, e suas palavras refletem a conexão emocional que ela mantém com seus seguidores e admiradores.