Marcelo Rubens Paiva celebra vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro

O renomado escritor Marcelo Rubens Paiva, autor da obra Ainda Estou Aqui, expressou sua alegria em relação à conquista da atriz Fernanda Torres, que foi laureada com o prêmio de Melhor Atriz Dramática no Globo de Ouro. A manifestação de Paiva ocorreu em uma postagem na plataforma X (anteriormente conhecida como Twitter) nesta segunda-feira, 6.

Na sua mensagem, Paiva ressaltou a resiliência do cinema brasileiro diante dos desafios enfrentados ao longo dos anos. (“Tentaram acabar com o cinema brasileiro, criminalizar leis de incentivo à cultura, mas nós ainda estamos aqui. Eles se vão, a gente fica!”), declarou, fazendo alusão à sua própria obra, que foi adaptada para as telas pelo diretor Walter Salles.

Tentaram acabar com o cinema brasileiro, criminalizar leis de incentivo à cultura, mas nós ainda estamos aqui. Eles se vão, a gente fica! Viva Fernanda Torres e Montenegro, Sônia, Marília, Glauber, Nelson, Babenco, Walter, Meirelles, Padilha, Kleber, Karim, Anselmo e tantos… pic.twitter.com/oZo2QnNrmn — Marcelo Rubens Paiva (@marcelorubens) January 6, 2025

Homenagens a ícones do cinema nacional

Além de parabenizar Torres, Paiva homenageou diversos ícones da cinematografia nacional, mencionando nomes como Sônia Braga, Marília Pêra, Glauber Rocha e Hector Babenco. (“Viva Fernanda Torres e Montenegro, Sônia, Marília, Glauber, Nelson, Babenco, Walter, Meirelles, Padilha, Kleber, Karim, Anselmo e tantos…”), escreveu o autor.

A homenagem de Paiva reflete seu orgulho pelo legado da cultura brasileira, que continua a conquistar reconhecimento internacional mesmo em tempos de adversidades.

Fernanda Torres reage à premiação

A atriz Fernanda Torres também compartilhou suas impressões sobre a premiação em uma entrevista à TV Globo. (“Eu juro que achava que não tinha jeito, que não tinha a menor chance. Estou chocada”) afirmou a protagonista do filme.