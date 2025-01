Fernanda Torres consolida seu lugar entre as maiores atrizes brasileiras no exterior

No último domingo, 5 de janeiro, a atriz Fernanda Torres fez história ao se tornar a primeira brasileira a receber o prêmio de Melhor Atriz de Drama no Globo de Ouro. A artista foi reconhecida por sua impressionante atuação no filme Ainda Estou Aqui, que é uma adaptação do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva.

Fernanda Torres vencendo o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama. #GoldenGlobes pic.twitter.com/pfqF1CdaQ8 — CINEMA 505 (@CINEMA505) January 6, 2025

No longa, lançado em um período em que a reflexão sobre os traumas da ditadura militar brasileira (1964-1985) é fundamental, Torres interpreta Eunice Paiva, uma advogada que enfrenta as consequências do sequestro e assassinato de seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva.

Uma carreira marcada por excelência e versatilidade

A conquista do Globo de Ouro solidifica a posição de Torres, de 59 anos, como uma das figuras mais influentes da dramaturgia brasileira contemporânea. Nascida em 1965, ela é filha dos renomados atores Fernanda Montenegro e Fernando Torres, que também moldaram a história da arte dramática no Brasil.

Desde cedo imersa no universo das artes cênicas, Torres iniciou sua trajetória no teatro em 1978 e rapidamente expandiu suas atuações para a televisão, participando de novelas e minisséries. A partir dos anos 2000, ela ganhou notoriedade nacional com o seriado cômico Os Normais, ao lado de Luiz Fernando Guimarães. Posteriormente, em 2011, protagonizou outra série de sucesso, Tapas & Beijos, ao lado de Andrea Beltrão.

Reconhecimento internacional e legado feminino

Ao longo da carreira, a atriz recebeu diversos prêmios importantes. Em 1986, conquistou a Palma de Ouro no Festival de Cannes pela sua atuação em Eu Sei que Vou Te Amar, dirigido por Arnaldo Jabor. Agora, ao brilhar como Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui, ela não apenas levou para casa o troféu do Globo de Ouro como também está entre as favoritas para uma indicação ao Oscar, cujos nomes serão anunciados no dia 17 de janeiro.

A trajetória de Torres destaca-se em um contexto onde várias mulheres brasileiras têm sido reconhecidas internacionalmente. Sua mãe, Fernanda Montenegro, por exemplo, foi indicada ao Globo de Ouro em 1999 por Central do Brasil, além de ter recebido o prêmio Emmy Internacional em 2013. Sônia Braga também é um nome notável na cena internacional com diversas indicações ao Globo de Ouro e prêmios BAFTA.

Outras atrizes como Florinda Bolkan e Sandra Regina Corveloni também fizeram história fora do Brasil com suas performances memoráveis. O legado feminino na dramaturgia brasileira continua a ser celebrado através das conquistas dessas talentosas artistas.