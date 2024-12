Marcelo Melo viaja para o início da temporada 2025 na Austrália

O mineiro Marcelo Melo viajou neste domingo (29) visando o início da temporada 2025, ao lado do gaúcho Rafael Matos. A dupla brasileira entra em quadra a partir da segunda-feira, dia 6 de janeiro, para a disputa do ATP 250 de Adelaide, na Austrália. Na sequência, Melo e Matos seguem para Melbourne, para o primeiro Grand Slam do ano, o Australian Open, que começa no dia 12.

Melo jogará sua 19ª temporada no circuito e, no Australian Open, o Grand Slam de número 69 na carreira. O mineiro realizou a pré-temporada em Belo Horizonte (MG), junto com o técnico e irmão Daniel Melo, e o preparador físico Chris Zogno.

“Eu e o Rafa temos jogado bem juntos e, agora, é focar nesse início de temporada, para buscar bons resultados em 2025″, afirma Marcelo, que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Alto Giro, com apoio de Volvo, Head e Asics.

Melo e Matos iniciaram a parceria em maio deste ano e foram campeões no ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, e vice-campeões no ATP 500 de Washington (EUA), tendo jogado 12 torneios no circuito em 2024.

O mineiro tem 640 vitórias na carreira – no ano foram 28. No ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), aparece como 39 do mundo, com 2.295 pontos, terminando 2024 no top 40. Matos é o 36, com 2.425 pontos.



Recordista em títulos, número de vitórias, participações em Grand Slam, ATP Finals e semanas no topo do ranking – Marcelo Melo, 41 anos, é recordista brasileiro em número de títulos, 38 conquistas. Dos títulos, todos em duplas, dois são Grand Slam – Roland Garros, na França (2015) e Wimbledon, em Londres (2017) e nove Masters 1000, além de 11 ATP 500 e 16 ATP 250. Tem o recorde, também, em semanas no topo do ranking da ATP – 56, único brasileiro na história a ser número 1 do mundo em duplas e esteve entre os Top 10 por oito temporadas seguidas.

Duplista mais vitorioso em atividade no circuito, é o maior vencedor entre os brasileiros, tendo alcançado na estreia em Roland Garros 2023 a histórica marca de 600 vitórias. Entre os jogadores de dupla em atividade, Melo é o primeiro a chegar aos 1.000 jogos, mais uma marca histórica, conquistada em Atlanta 2023 – antes, 13 duplistas atingiram e superaram esse número.

É recordista em participações em Grand Slam, com 68 edições, e em presença no ATP Finals – completou oito seguidas em 2020. Em 2019 chegou a 500 vitórias, na estreia no ATP 500 de Washington, passando a ser o 35º jogador de todos os tempos a atingir essa marca.

O primeiro título de Marcelo em torneios ATP foi em 2007, no Estoril, em Portugal. Tem dois Grand Slam, além de um vice em Londres (2013) e um vice (2018) e duas semifinais no US Open. Marcelo também lidera no número de títulos em Masters 1000. Em Xangai 2018 chegou ao nono, depois de ganhar Xangai (2013 e 2015), Paris (2015 e 2017), Toronto (2016), Cincinnati (2016), Miami (2017) e Madri (2017).

Temporada 2024

Campeão

ATP 250 de Stuttgart – Alemanha



Vice-campeão

Masters 1000 de Monte Carlo – Mônaco

ATP 500 de Washington – Estados Unidos