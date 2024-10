Marcelo Lima realiza encontro em prol da paz nas eleições municipais

Marcelo Lima (Podemos), candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, realizou nesta segunda-feira (21) um encontro no bairro Assunção para promover a paz durante as eleições municipais. O ato contou com a presença de sua esposa, Zana Lima, da candidata a vice-prefeita, Sargento Jessica Cormick, e do atual prefeito, Orlando Morando. Marcelo convidou seu adversário, Alex Manente (Cidadania), para o evento, mas devido a compromissos em sua agenda, o candidato não pôde comparecer.

Durante o evento, Marcelo reforçou seu desejo de que a campanha eleitoral em São Bernardo do Campo se encerre com respeito aos candidatos, aos eleitores e à democracia, fazendo um apelo pela paz. Ele também afirmou que continuará suas atividades de campanha, apesar de preocupações com sua segurança e a de seu adversário, após o atentado ocorrido em Taboão da Serra.

“Nós vamos continuar nas ruas, porque nossa campanha também é de coragem. Quem quer ser prefeito de uma cidade como São Bernardo precisa estar preparado para o desafio. Vamos seguir levando nossas mensagens, eventos e propostas para o futuro da cidade, a partir do dia 1º de janeiro”, declarou o candidato.

Marcelo Lima ainda solicitou ao governador Tarcísio de Freitas e à Justiça Eleitoral um reforço na segurança para ele e para Alex Manente, após o ataque contra o prefeito José Aprígio da Silva, de Taboão da Serra, ocorrido na última sexta-feira (18).

O prefeito Orlando Morando destacou a importância do ato pela paz: “Nós, em São Paulo, não estamos acostumados com esse nível de violência. A coordenação da campanha do candidato Marcelo Lima tomou a iniciativa de promover este ato, com nosso apoio, para pedir respeito ao eleitor. E respeitar o eleitor começa permitindo que ele faça sua escolha livremente.”