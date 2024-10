Candidato à reeleição em Taboão da Serra é alvo de ataque a tiros

O prefeito e candidato à reeleição de Taboão da Serra (SP), José Aprígio da Silva (Podemos), sofreu um ataque a tiros nesta sexta-feira (18), segundo a prefeitura do município da Grande São Paulo.

Segundo nota da prefeitura, o prefeito foi atingido por um projétil na região da clavícula enquanto estava a caminho de uma entrevista na sede da administração municipal.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do estado de SP, o veículo do prefeito (um Jeep Renegade) transitava pela rodovia Régis Bittencourt, no sentido Curitiba, quando um veículo Queed na cor vermelha emparelhou e efetuou diversos disparos.

Ele foi direcionado inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Akira Tada, ainda em Taboão. Depois, ele foi transferido para o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

A executiva do Podemos, partido do prefeito, buscava informações sobre o episódio antes de fazer qualquer pronunciamento.

Aprígio disputa o segundo turno na cidade contra o candidato Engenheiro Daniel (União Brasil), que terminou a primeira rodada com 48,98% dos votos válidos. O prefeito recebeu 25,93%.

O cenário é uma repetição da eleição de 2020, quando Aprígio e Daniel também foram ao segundo turno juntos. Na ocasião, Aprígio venceu de virada e com uma margem apertada: apenas 1.700 votos a mais que o adversário em um universo de 153 mil eleitores.

“A Prefeitura de Taboão da Serra informa que o prefeito José Aprígio da Silva foi vítima de um atentado a tiros na tarde desta sexta-feira, 18 de outubro.

O incidente ocorreu enquanto o prefeito realizava uma visita aos bairros atingidos pelas fortes chuvas da semana passada. No caminho para uma coletiva de imprensa na Nova Sede da Prefeitura, o veículo oficial foi alvo de tiros e um projétil atingiu o prefeito Aprígio no ombro.

Após o ocorrido, o prefeito Aprígio foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Akira Tada, em Taboão da Serra, onde recebeu os primeiros socorros. Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde segue cuidados médicos.

As autoridades policiais já foram acionadas e estão conduzindo as investigações para esclarecer os detalhes e encontrar os responsáveis. O prefeito José Aprígio da Silva, que concorre à reeleição neste segundo turno, encontra-se estável no momento da transferência.”