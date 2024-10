Marcelo Lima (Podemos) é eleito prefeito de São Bernardo do Campo

Marcelo Lima (Podemos) venceu neste domingo (27) o segundo turno das eleições para prefeito de São Bernardo do Campo (SP). Com 99% das urnas apuradas, Lima obteve 55,74% dos votos (205.200) contra 44,26% (162.969) de Alex Manente (Cidadania), que tinha o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A cidade, que é berço político do PT e de Lula, viu na disputa postulantes que rumaram para o centro na reta final de campanha. O candidato do PT, o deputado estadual Luiz Fernando, ficou em terceiro lugar no primeiro turno, com 23,1% dos votos.

O Datafolha havia projeto a vitória de Lima por volta das 18h40.

Lima já foi eleito vereador em São Bernardo em 2008 e 2012. Ele se elegeu vice na chapa de Orlando Morando (PSDB), que é o atual prefeito, nas eleições de 2016 e 2020. Em 2022, foi eleito deputado federal, mas teve o mandato cassado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por infidelidade partidária ao trocar o Solidariedade pelo PSB.

Atualmente, Lima enfrenta medidas cautelares relacionadas a uma denúncia de 2021 do Ministério Público envolvendo irregularidades em licitações de quando era, além de vice-prefeito, secretário de Serviços Urbanos em São Bernardo.

O tema foi explorado na reta final de campanha, com o opositor Alex Manente questionando como um candidato afastado da secretaria no município poderia ser prefeito.

Segundo Lima, o assunto foi deturpado para alimentar fake news na campanha. Ele nega que a situação possa interferir no mandato como prefeito. A última manifestação do Ministério Público de São Paulo sobre o caso, de setembro deste ano, aponta que não foi negado a ele o exercício de outras funções públicas além daquela ligada à secretaria de Serviços Urbanos, cargo do qual foi à época afastado.

O candidato Alex Manente recebeu o apoio do governador de São Paulo e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Seu vice, conhecido como Paulo Chuchu (PL), foi indicado pelo ex-mandatário e é considerado próximo da família Bolsonaro. Apesar disso, Manente afirmou durante a campanha não se considerar bolsonarista e ser aberto para o diálogo tanto com Lula quanto com Tarcísio.

Manente já foi eleito vereador da cidade em 2004, deputado estadual em 2006 e 2010 e deputado federal por três mandatos (2015-2027). Hoje, é líder do Cidadania na Câmara dos Deputados. É a quarta vez que tentou o cargo de prefeito na cidade.

No primeiro turno, São Bernardo viu cenário dividido entre os quatro primeiros colocados, todos superando a casa de 20% de votos. Marcelo Lima havia ficado em primeiro lugar, com 28,64% dos votos, seguido de Manente (26,53%), Luiz Fernando (23,09%) e Flávia Morando (21,38%), do União.

Luiz Fernando ficou neutro no segundo turno. Já Flávia Morando, sobrinha de Orlando Morando, declarou apoio a Lima nesta fase. Na primeira etapa da corrida, tanto o prefeito quanto a então candidata faziam oposição criticando Marcelo Lima, recuperando o fato de ele ter sido cassado quando era deputado.

Apesar da importância histórica do município para o PT, que declarou a retomada da cidade como prioritária nessas eleições, São Bernardo teve como último petista no cargo Luiz Marinho, que chefiou o município de 2009 a 2016. Atualmente, ele é ministro do Trabalho e Emprego de Lula.

Marcelo Lima venceu dizendo que vai priorizar a saúde em São Bernardo. Em sabatina Folha/UOL, defendeu fazer nos primeiros seis meses de governo um “corujão da saúde” para zerar a fila de exames, além de fazer convênio com igrejas e terceiro setor para lidar com o cenário de dependentes químicos. Sua vice é a sargento Jessica Cormick, do Podemos.