Marcelo Lima inicia plano para combater furtos de cabos semafóricos em São Bernardo  

A Prefeitura de São Bernardo, sob gestão de Marcelo Lima, iniciou plano de ações efetivas para combater o crime de furto de cabos semafóricos na cidade, tendo como propósito evitar os impactos dos casos na mobilidade urbana e na segurança viária. Entre as medidas para minimizar os efeitos e desestimular ocorrências deste tipo, o município, por meio da Secretaria de Transporte, Mobilidade e Infraestrutura, tem substituído os cabos de cobre por materiais de alumínio.

A medida foi definida sob o conceito de que alumínio possui menor valor de revenda no mercado ilegal e, ao contrário do cobre, não pode ser facilmente separado após a queima da borracha de proteção, tornando-se menos atrativo para criminosos. Desta forma, como resultado: menos crimes e menos problemas no trânsito. Os semáforos apagados ou intermitentes aumentam o risco de acidentes e geram insegurança para motoristas, pedestres e moradores das áreas afetadas.

O prefeito Marcelo Lima destacou que a gestão adotará tolerância zero contra o crime, incluindo ampliação da fiscalização. “O furto de cabos semafóricos compromete a segurança e a mobilidade da nossa cidade. Por isso, estamos adotando medidas concretas para combater essa prática, como a substituição dos cabos de cobre por alumínio, em fase de testes, e o reforço da fiscalização. Nosso compromisso é garantir um trânsito seguro e eficiente para todos os moradores, e não vamos tolerar ações criminosas que coloquem a população em risco”, sustentou.

A substituição dos cabos de cobre pelos de alumínio já ocorreu nos cruzamentos com maior incidência de furtos, como a Rua Sérgio Vieira de Mello x Avenida Lauro Gomes (21 ocorrências) e a Rua Luiz Ferreira da Silva x Avenida Lauro Gomes (10 ocorrências). Os cabos, antes na cor preta, agora possuem uma coloração cinza claro, permitindo a rápida identificação de tentativas de furto.

Segundo a Secretaria de Transporte, o tempo médio para reposição dos cabos é de aproximadamente 24 horas após a identificação do furto. Durante esse período, agentes de trânsito são acionados para garantir a segurança no cruzamento até que os semáforos voltem a operar normalmente. O titular da pasta, Francisco José Carone, frisou que os furtos provocam grandes impactos negativos no trânsito.

“Estamos promovendo uma força-tarefa para garantir mais segurança no trânsito. Quando ocorre um furto em um semáforo, a segurança viária é comprometida. Por isso, estamos aprofundando os estudos para ampliar a troca dos cabos em outros pontos estratégicos da cidade.”

OCORRÊNCIAS

Só no ano passado foram registradas 107 ocorrências de furto de cabos semafóricos em São Bernardo. O bairro de Rudge Ramos lidera o ranking de casos, com 40 furtos, seguido pela região da Anchieta, com 31. Ao todo, foram furtados 6,64 quilômetros de cabos semafóricos no município.

Para coibir os furtos, a Secretaria de Segurança de São Bernardo tem intensificado rondas periódicas nos locais com maior incidência de ocorrências. Além disso, a Prefeitura destaca a importância da fiscalização do comércio ilegal de metais, uma vez que a redução da demanda por materiais furtados desestimula essa prática criminosa.

Apesar do reforço na segurança, a denúncia da sociedade é considerada fundamental para identificar criminosos e prevenir novos furtos. A população pode colaborar diretamente relatando casos suspeitos. As denúncias podem ser feitas pelos telefones: 153 (Guarda Civil Municipal) ou 190 (Polícia Militar).