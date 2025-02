Marcelo Lima garante reforma total do campo do E. C. Madureira

Investimento será de mais de R$ 1 milhão e contempla gramado sintético, iluminação em LED e ampla gama de melhorias em todo complexo

Em um domingo com agenda cheia, o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, após anunciar a revitalização da Praça Bruxelas, no Rudge Ramos, se dirigiu ao campo do E. C. Madureira, no Baeta Neves, local onde assinou outra ordem de serviço, mas desta vez para reforma do campo do clube local, com aporte de mais de R$ 1 milhão.

Em sua fala, o chefe do Executivo entende que o valor está desatualizado, porém, pediu que seja mantido, e que com essa economia é possível investir em outras áreas.

Prefeito disse que valor economizado será usado em outras áreas

“O Leandro, da empresa que ganhou a licitação, que estava parada há muito tempo, eles ganharam com um valor que está defasado, faz mais de um ano. Entrega a obra do jeito que foi contratada, pelo valor que foi licitado, sem aditar prazo e valor. Isso me dá oportunidade de empregar esses recursos, o dinheiro público que poderia estar fazendo nova licitação, de fazer mais coisas na Saúde, Educação”, disse o prefeito.

Marcelo ainda falou do valor exato, prazo e início das obras.

“O valor investido é R$ 1.293.631,74 e o campo do Madureira, segunda-feira (10) começa a equipe técnica, vai ter grama sintética, iluminação em LED, colocar arquibancada nova, vestiário reformado, salão multiuso, multidisciplinar, para ter esporte e lazer de verdade”, enumerou as melhorias o prefeito.

Madureira atende cerca de 160 crianças, mas já acolheu 500

O advogado, Dr. Cláudio, vice-presidente da agremiação, conversou com o ABCdoABC e disse que as melhorias ajudam o E. C. Madureira a atender a mais crianças, com faixa etária entre sete e 18 anos.

“Para o Madureira vai representar muito, antigamente o Madureira comportava em torno de 500 crianças, tinha que escalonar. Hoje, o Madureira perdeu muito, a gente atende 160 crianças, queremos triplicar ou quadruplicar, também não é só o futebol masculino, vai ter futebol feminino, temos capoeira e sedemos espaço para uma Ong, que dá aulas”, disse o advogado.

Presidente João Tavares e o vice Dr. Cláudio

O prazo para entrega do campo do E. C. Madureira revitalizado é de 210 dias, a contar desta segunda-feira (10).