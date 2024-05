São Bernardo moderniza iluminação pública com tecnologia LED em 100% da cidade

A Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Obras e Planejamento Estratégico, deu início à última etapa do Programa Mais Luz nesta quarta-feira (29/5). Implementado em 2017, o processo de modernização da iluminação pública, com a substituição das antigas lâmpadas de vapor de sódio por luminárias que utilizam tecnologia LED, já atingiu 100% da cidade, com a instalação de mais de 60 mil novos pontos de luz.

“Mais uma meta do nosso plano de governo está sendo cumprida. É importante lembrar que em 2017, quando nós iniciamos esse trabalho, São Bernardo não contava com nenhuma rua com iluminação pública em LED. E, agora, estamos atingindo 100% da cidade com essa tecnologia, oferecendo qualidade e segurança para os moradores, além de proporcionar economia aos cofres públicos de mais de R$ 2 milhões por mês nas contas de energia. Isso é eficiência e gestão pública de verdade”, ressalta o prefeito Orlando Morando.

Secretário de Obras e Planejamento Estratégico, Mauro Valeri destaca a importância de um trabalho sério e comprometido com a melhora da qualidade de vida das pessoas. “É um grande prazer estar atuando neste projeto e perceber que a cidade está mais bonita, mais iluminada, mais eficiente e, em contrapartida, que os moradores estão satisfeitos”, diz.

O último trecho a receber o Programa Mais Luz reúne quatro bairros do Riacho Grande: Parque dos Lagos, Recanto Billings, Jardim da Colina e Zanzalá – área que fica a cerca de 30 quilômetros de distância do Centro de São Bernardo. Até a próxima sexta-feira (31/5), serão instaladas 180 luminárias com tecnologia LED em nove ruas, o que corresponde a uma extensão territorial de 19,1 quilômetros, mediante investimento de R$ 360 mil. As vias contempladas são: Alecrim de Campinas (Rua Um), Louveira, Viela 1, Antonio Vertematti, Estrada Mogi das Cruzes, Estrada José Carlos Pacce, Estrada Maria Bitolo Bassoli, Estrada Deputado José Adriano Marrey e Estrada da Chiboca.

ETAPAS ANTERIORES – Na região do Pós-Balsa, os bairros Taquacetuba, Tatetos, Capiravi e Curucutu receberam iluminação pública em LED entre os dias 14 e 28 de maio. No total, foram instaladas 1.213 novas luminárias em 76 ruas, numa extensão de 50,6 quilômetros. O investimento na área foi de R$ 2,42 milhões.

A Estrada Velha do Mar também passou pelo processo de eficientização, recebendo 229 novos pontos de iluminação em LED entre os dias 11 e 13 de maio. Neste caso, houve investimento da ordem de R$ 458 mil.

ECONOMIA E EFICIÊNCIA – Além de ter impacto positivo na segurança pública e na qualidade de vida da população, a iluminação em LED também traz benefícios para o meio ambiente, já que utiliza tecnologia sustentável por não utilizar materiais pesados. Outra vantagem para a Administração municipal é a redução nos prazos de manutenção, com garantia de 10 anos, e a ampliação da eficiência nos diagnósticos, com a implantação da telegestão para monitorar o parque de iluminação, corrigindo falhas.