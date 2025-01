Marcelo Lima empossa novos secretários e quer melhoria dos serviços públicos em São Bernardo

“Nesta gestão a prioridade é melhorar os serviços públicos que são prestados à população”. Esta foi a palavra de ordem do Prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, na cerimônia que marcou a posse dos novos secretários municipais nesta terça-feira (7/1), no Salão Nobre do Paço Municipal.

Foram empossados nesta manhã: Zana Lima (Fundo Social de Solidariedade), Doutor Jean Gorinchteyn (Secretaria da Saúde), Ivan Silva (Secretaria de Governo), Fran Silva (Secretaria de Esportes e Lazer), Henrique Kabeça (Secretaria de Assistência Social) e Toninho Tavares (Secretaria de Concessões e Parcerias).

“Com toda a dedicação, vamos fazer uma cidade muito melhor para se viver. Nossa prioridade sempre será o ser humano”, declarou o prefeito Marcelo Lima. Para o chefe do executivo municipal, ganhar o reforço de um dos principais nomes da saúde pública do Brasil em sua equipe é a resposta de que, com experiência, é possível fazer a diferença na vida da população.

“Além da escolha técnica do Doutor Jean Gorinchteyn, que dispensa apresentações, estou muito feliz em saber que o nosso secretário da saúde tem um olhar atento aos que mais precisarem de atendimento. Tenho certeza que ele vai trazer muito mais segurança aos usuários do serviço público. Ele terá carta branca para fazer de São Bernardo uma cidade modelo na área da saúde para todo o Brasil”, acrescentou.

ATENDIMENTO HUMANIZADO E DE QUALIDADE

Marcelo Lima destacou a importância do trabalho que será realizado pela primeira-dama, Zana Lima, que assume voluntariamente o Fundo Social de Solidariedade. “Você vai fazer a diferença no atendimento aos mais necessitados aqui em São Bernardo. Você tem um amor incondicional pelas pessoas e não mede esforços para ajudar quem precisa. Tenho certeza que irá fazer um belo trabalho com a sua equipe e deixar sua marca na cidade”.

Lima reforçou, também, o pedido que fez ao titular da pasta de saúde: que todas as pessoas se sintam acolhidas em seus atendimentos, seja nas unidades básicas de saúde, seja nos hospitais ou mesmos nas Unidades de Pronto Atendimento. “Você, prefeito, teve a percepção de entender que a saúde de São Bernardo precisava de cuidados. E quando digo isso, falo dos mais vulneráveis, que usam o sistema público de saúde. Na esperança de uma saúde melhor para a população, que vai ser feita para cada um dos moradores. Não deixaremos ninguém para trás nesta cidade”, respondeu Gorinchteyn durante a cerimônia.

COMPETÊNCIA TÉCNICA

O evento também marcou a posse de quatro vereadores como secretários. A escolha dos titulares segue a cartilha da gestão de melhorar os serviços prestados à população, em todas as áreas. “Todos têm grande competência técnica para ocupar as secretarias escolhidas. Eles têm a minha total confiança para fazer um grande trabalho em prol da população de São Bernardo”, acrescentou Lima.

PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL

A cerimônia contou com a participação – virtual – da ministra da Saúde do Brasil, Nísia Trindade. Em seu discurso, fez questão de ressaltar o carinho que tem por São Bernardo e se colocou à disposição do prefeito Marcelo Lima para que a saúde da cidade seja referência para todo o país.

“Quero manifestar a minha alegria em saber que um grande defensor da ciência, do SUS, cuidará da saúde de São Bernardo. Tenho certeza que juntos, com firmeza e diálogo, faremos grandes avanços em prol da população. Contem comigo para o que precisar. São Bernardo é um município que tenho um apreço especial e vamos caminhar juntos pela melhoria no atendimento a todos”, ressaltou.

POSSE DOS NOVOS VEREADORES

Logo após a cerimônia de posse dos novos secretários, o prefeito Marcelo Lima participou da posse dos novos vereadores no Plenário Lenildo Freitas Magdalena, na Câmara Municipal: Ary de Oliveira (PRTB), Reginaldo Burguês (AGIR), Renan Queiroz (PMB) e Palhinha (AVANTE).

“Quero parabenizar ao presidente da Câmara Municipal, o Danilo Lima, por fazer esse ato de posse aos suplentes que hoje assumem seu lugar como vereadores da cidade. Essa é uma cerimônia de respeito ao parlamento e aos parlamentares. Quero desejar boa sorte a todos vocês e peço que fiscalizem a nossa gestão, por que esse é um ato constitucional de vocês, e que também possam me apoiar, discutindo e solucionando os problemas de cada região, para que a nossa cidade avance, siga em frente ainda mais forte, colocando em prática tudo o que foi dito em nossa campanha”.