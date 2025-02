Marcelo Lima anuncia R$ 348 mil para revitalizar a Praça Bruxelas, no Rudge Ramos

Praça do Rudge Ramos receberá playground, academia ao ar livre, iluminação, paisagismo e se os moradores desejarem terá também espaço pet

A Praça Bruxelas, na Vila Caminho do Mar, no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo, passará por revitalização e, neste projeto, o local bem arborizado receberá playground, academia ao ar livre, espaço pet, além de novos paisagismo e iluminação.

O anúncio foi feito, na manhã deste domingo (09), pelo prefeito Marcelo Lima, que assinou a ordem de serviço para as obras de revitalização do espaço e que contou com a presença da vice-prefeita Jessica Cormick, vereadores e Secretários, e um grande número de moradores do entorno da praça.

São cerca de 1.500m² que serão revitalizados na Praça Bruxelas

O espaço de quase 1.500m² terá investimento de cerca de R$ 348 mil e, conforme falou Marcelo na ocasião nada será feito em o consentimento da população.

“Aqui no Rudge Ramos, a Praça Bruxelas vai receber um investimento de R$ 348 mil em revitalização, entrega de playground, academia ao ar livre, conserto de murais, calçada com acessibilidade. Ao mesmo tempo, o morador, se acharem por bem que possa ter um espaço pet, estamos autorizando também, a reforma do espaço pet de baixo do Rudge Ramos, e aluminação pública que é algo muito importante para manter o sentimento da segurança e também teremos, no caso da Bruxelas, uma baia como ponto de viaturas para Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil, 24 horas à disposição”, explicou o chefe do Executivo.

Vereadora afirmou que as praças são importantes para o morador

A vereadora Nina Braga falou da importância do projeto de revitalização.

“Mais uma ação do prefeito Marcelo Lima para revitalizar as praças da cidade, é uma ação importante, é zeladoria. Todas as praças são importantes para o morador, para as famílias, para as crianças, pelo bem-estar do bairro. Trabalhar sempre para que toda família goste de estar aqui, cuide da praça, tudo isso faz parte do pacote revitalizar a praça, trazer o morador para cá, para que participe, desfrute e ajude a fazer este trabalho”, convidou a parlamentar.

Morador celebra a reforma da Praça, esperada há muito tempo

Silvio Luiz de Syllos Lima, morador a cerca de 200 metros da praça, falou que esta reforma já um pedido antigo da população.

“A expectativa é melhorar qualidade de vida da região. A gente estava precisando de aparelhos de ginástica até para trazer mais o pessoal para cá. A gente utiliza essa praça muito pouco, por não ter muitos recursos aqui, mas acredito que agora vai atender nossa necessidade antiga, que já estávamos reivindicando, com a troca de prefeito deu uma impulsionada nisso aí”, celebrou Silvio.

Secretário afirmou que a ideia é expandir para mais de 200 praças

Ivan Silva, Secretário de Governo, revelou ao ABCdoABC que a ideia é levar o projeto de revitalização para todo município.

“A ideia é fazer em todas as praças, o Marcelo Lima quer revitalizar todas as praças, foi o criador do projeto praça parque arena de esporte, então agora ele vai fazer isso em mais de 200 praças da cidade”, projetou Ivan.