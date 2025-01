Marcelo e Arleane são os primeiros eliminados do BBB 25, com 55,95% dos votos

Na edição mais recente do Big Brother Brasil, Arleane e Marcelo se tornaram os primeiros eliminados da temporada, acumulando 55,95% dos aproximadamente 6,5 milhões de votos recebidos pelo público. O casal amazonense enfrentou uma disputa acirrada no primeiro paredão com Edy e Raissa, que obtiveram 8,05% dos votos, e Diogo e Vilma, que conquistaram 36%.

Os líderes da semana, Aline e Vinícius, foram os responsáveis por colocar Arleane e Marcelo na berlinda durante o último domingo (19). O casal estabeleceu uma rivalidade com os líderes e formou uma aliança com outros participantes como Edy, Raissa, João Pedro, João Gabriel, Gabriel e Maike.

Marcelo, de 38 anos e servidor público de profissão, conseguiu se destacar no programa mesmo após ser aprovado em um novo concurso logo após sua entrada no reality show. Essa conquista lhe assegurou um emprego ao deixar a competição.

“Eu me segurei muito”, comentou o engenheiro, revelando que sua esposa influenciou sua estratégia de jogo. Ele admitiu que não jogou tão intensamente quanto desejava devido à dinâmica do casal.

Por outro lado, Arleane, de 34 anos, é influenciadora digital e sambista. Os fãs do Festival Folclórico do Amazonas poderão vê-la brilhar novamente, pois ela foi escolhida como cunhã-poranga do Boi Garanhão neste ano.

A influenciadora também refletiu sobre a experiência de jogar em dupla, afirmando que a dinâmica foi desafiadora. Ela não atribuiu ao marido a culpa por seu comportamento mais reservado durante os primeiros dias: “Acho que me retraí um pouco nos primeiros dias, mas depois fui me soltando.”