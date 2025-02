Marcelo D2 faz show surpresa na estação da Sé do Metrô, nesta quinta (27)

Em pleno coração de São Paulo, a Amstel, cerveja puro malte feita com levedura holandesa do Grupo HEINEKEN, surpreendeu os passageiros do metrô Sé com uma roda de samba comandada por ninguém menos que Marcelo D2, embaixador da plataforma Vem Pra Roda, nesta quinta-feira (27/02), por volta das 15h. A apresentação surpresa transformou o vai e vem do cotidiano em uma grande celebração ao samba, reunindo centenas de pessoas que se juntaram ao som dos pandeiros, tantãs e da energia contagiante da roda já num verdadeiro esquenta para o carnaval.

A ação faz parte da plataforma Vem Pra Roda, tocada em conjunto com a ATENAS.ag, agência encarregada pelo planejamento, criação e execução das ações, e que foi criada para fomentar rodas de samba autênticas em diferentes regiões do país. A iniciativa tem como objetivo valorizar a cultura popular e criar encontros genuínos entre as pessoas, em locais inusitados ou tradicionais, sempre celebrando o samba como expressão de diversidade e conexão.

Durante o evento surpresa, Marcelo D2 cantou grandes clássicos do samba, sua música recém lançada Vem Pra Roda, que traduz bem o atual momento do artista com o samba e que se conecta ao momento atual da marca, além de faixas autorais, convidando o público a participar da roda. Passantes e turistas que passaram em uma das estações de metrô mais movimentadas da capital, e até mesmo funcionários do metrô, ensaiaram passos, ainda que tímidos, ao som do cavaquinho e do tamborim, transformando a estação em uma celebração popular.

“O samba é um ponto de encontro democrático, onde todos cabem. E o metrô é um reflexo que se encaixa perfeitamente nesse racional — são pessoas diferentes, histórias diferentes. Todas circulando pelo mesmo espaço. Levar uma roda de samba para um lugar inusitado como a Sé foi uma forma de surpreender, conectar e celebrar a diversidade existente em São Paulo”, afirma João Victor Guedes, diretor de marketing da Amstel no Brasil.