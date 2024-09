Marcelo D2 é indicado ao Grammy com o álbum IBORU

O disco “IBORU, que sejam ouvidas nossas súplicas“, de Marcelo D2 (Pupila Dilatada/ Altafonte), acaba de receber uma indicação ao Grammy 2024, na categoria Melhor Álbum de Samba/ Pagode. Lançado em junho deste ano, o projeto leva pela primeira vez a potência do rap para o terreiro sagrado do samba.

Com 16 faixas, 12 delas de autoria do próprio Marcelo D2, o disco conta com participações de artistas como Zeca Pagodinho, Xande de Pilares, Alcione, Mumuzinho, B. Negão, Mateus Aleluia e a banda Metá Metá, além de incorporar samples de Romildo e Monarco, em homenagens póstumas aos compositores da Mocidade Independente de Padre Miguel e Portela.

A 25.ª Entrega Anual do Latin GRAMMY será transmitida ao vivo do Kaseya Center, em Miami, no dia 14 de novembro.