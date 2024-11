Marcelo busca aumentar investimento estatal para melhorar saúde em Mauá

O prefeito reeleito de Mauá, Marcelo Oliveira, do Partido dos Trabalhadores (PT), manifestou-se em favor de uma participação mais efetiva do governo estadual no financiamento da saúde local. Apesar do recente reinício dos repasses mensais de R$ 1,5 milhão destinados ao Hospital Radamés Nardini, conforme promessa feita em abril pelo governador Tarcísio de Freitas, Oliveira considera que o apoio estadual ainda é insuficiente. Ele enfatiza que o hospital não apenas atende os moradores de Mauá, mas também pacientes de municípios vizinhos como Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, além de acidentados das rodovias próximas.

Em 2022, Mauá recebeu um total de R$ 9 milhões em seis parcelas para o Nardini, mas a interrupção dos repasses ocorreu no início deste ano. Segundo o prefeito, a demanda por serviços médicos aumentou consideravelmente, exigindo uma revisão do envolvimento estadual na saúde municipal. Atualmente, o custo operacional mensal do hospital é estimado em R$ 12 milhões.

Oliveira propõe a construção de um hospital estadual em Mauá para complementar os serviços oferecidos pelo Nardini. Ele compara a situação com outras cidades da região que contam tanto com hospitais municipais quanto estaduais, sugerindo que Mauá poderia se beneficiar de uma infraestrutura semelhante para atender melhor sua população e a dos municípios circunvizinhos.

A ideia de estadualizar o Hospital Nardini foi descartada pelo prefeito. Ele argumenta que essa mudança prejudicaria a referência atual para transferências de pacientes entre as unidades locais e a Central de Regulação da Oferta de Serviços de Saúde (Cross), o que poderia complicar ainda mais o acesso aos cuidados necessários. Em vez disso, Oliveira apoia a criação de uma Cross regional, condicionada a um estudo detalhado sobre a rede de saúde do Grande ABC.

Adicionalmente, o prefeito destacou que um aumento no repasse estadual permitiria à Prefeitura realocar a área administrativa do Nardini, ampliando assim a capacidade de leitos do hospital. O aumento expressivo no atendimento diário nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), dobrando para 600 pacientes por dia devido à dengue, intensificou a pressão sobre os serviços médicos locais.

Em relação às infraestruturas municipais, as obras da nova rodoviária central estão programadas para serem finalizadas até março do próximo ano. A construção é realizada sob uma Parceria Público-Privada (PPP) com a Demac Construções, que terá direito à exploração comercial do shopping anexo por 35 anos antes de retornar à administração municipal.

Por fim, Oliveira anunciou progresso na instalação de uma unidade do Instituto Federal (IF) em Mauá. Após conversas com o reitor Silmário Batista dos Santos sobre o local para o campus, as aulas estão previstas para iniciar no segundo semestre de 2025, com preferência pela localização no centro da cidade.