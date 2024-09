Marçal diz que Tarcísio enterra carreira política ao tocar em seu nome para defender Nunes

O influenciador Pablo Marçal (PRTB) afirmou nesta quarta-feira (4) que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) enterra sua carreira política ao citar seu nome para defender o prefeito Ricardo Nunes (MDB). A declaração foi dada em sabatina Folha/UOL, nesta manhã.

Em depoimento exibido pela campanha de Nunes, Tarcísio pede voto para o aliado e diz que “Marçal é a porta de entrada para Boulos”.

O governador faz referência à pesquisa da Quaest, que mostra que o prefeito teria um desempenho melhor que o influenciador num eventual segundo turno com o candidato do PSOL. “Eu não quero que a esquerda ganhe. Eu não quero o Boulos”, afirma Tarcísio.

Na sabatina, Marçal afirmou ainda que havia firmado um acordo de cessar-fogo com o governador. “Sua decisão de tocar no meu nome é errada porque isso vai manchar sua carreira política”, disse.

O influenciador disse que o governador já havia feito “uma primeira grande cagada” ao dizer que anularia o voto em um segundo turno entre Boulos e Marçal.

Marçal se referiu a Tarcísio como uma “criatura feita pela transmissão de votos” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e disse que o governador terá “um problema [eleitoral] muito sério” em 2026 se continuar a atacá-lo. “Eu tenho representado essa frente do conservadorismo. Sou um representante forte aqui em São Paulo.”

O governador sai em defesa de Nunes em um momento no qual Bolsonaro, seu padrinho político, evita se engajar na campanha do prefeito. A interlocutores, Tarcísio afirmou ter sido aconselhado pelo ex-presidente a tomar cuidado com a associação excessiva de sua imagem à do emedebista.

O argumento de Bolsonaro seria que, caso a campanha de Nunes afunde, o governador poderia ser prejudicado. Mesmo assim, Tarcísio anunciou que terá mais agendas com o prefeito.

Segundo o UOL, Tarcísio recebeu Marçal na última quinta-feira (29) —um compromisso não divulgado em sua agenda. De acordo com a reportagem, o influenciador ofereceu parar de atacar o governador desde que também não fosse atacado, mas Tarcísio ficou em silêncio.

Bolsonaro e seus filhos chegaram a abrir fogo contra o autodenominado ex-coach, mas recuaram diante da reação negativa do seu público. Na semana passada, Carlos Bolsonaro publicou nas redes sociais que havia conversado e se acertado com Marçal, que chegou a se referir ao filho do ex-presidente como “retardado mental”.