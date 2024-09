Marçal é a porta de entrada para o Boulos, diz Tarcísio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), gravou um depoimento que esta sendo exibido pela campanha do prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição na capital paulista. Nele, o o político pede voto para seu aliado e diz que “Marçal é a porta de entrada para Boulos”.

Ele faz referência à pesquisa da Quaest, que mostra que Nunes teria um desempenho melhor que o influencer num eventual segundo turno com o candidato do PSOL. “Eu não quero que a esquerda ganhe. Eu não quero o Boulos”, afirma Tarcísio.

A peça de propaganda com a declaração do governador de São Paulo foi veiculada no rádio e na televisão. Ela é mais um aceno ao aliado por parte de Tarcísio, que já esteve em carreata de campanha com o prefeito.

O movimento acontece no momento em que Jair Bolsonaro (PL), padrinho político do governador, evita se engajar na campanha de Nunes. A interlocutores, Tarcísio afirmou ter sido aconselhado pelo ex-presidente a tomar cuidado com a associação excessiva de sua imagem à do prefeito.

O argumento de Bolsonaro seria que, caso a campanha de Nunes afunde, o governador poderia ser prejudicado. Mesmo assim, Tarcísio anunciou que terá mais agendas com Nunes.

“Vamos intensificar sim, para mostrar a importância da parceria do governo do estado com a prefeitura. Não é possível resolver problemas em uma cidade com 12 milhões de habitantes sem uma parceria dessas”, afirmou na terça (3).

Segundo o UOL, Tarcísio recebeu Marçal na última quinta-feira (29) -um compromisso não divulgado em sua agenda. De acordo com a reportagem, o influenciador ofereceu parar de atacar o governador desde que também não fosse atacado, mas Tarcísio ficou em silêncio.

Bolsonaro e seus filhos chegaram a abrir fogo contra o autodenominado ex-coach, mas recuaram diante da reação negativa do seu público. Na semana passada, Carlos Bolsonaro publicou nas redes sociais que havia conversado com Marçal.

Na última quarta-feira (28), o ex-presidente gravou um vídeo chamando seus apoiadores para um ato na avenida Paulista, no dia 7 de setembro, e afirmou que “qualquer candidato a prefeito” de São Paulo poderia comparecer.

Depois do crescimento de Marçal nas pesquisas de intenção de voto, a campanha de Nunes enfrenta o desafio de recuperar os eleitores de direita que demonstraram simpatia pelo influenciador.

A pesquisa Datafolha mais recente mostra um empate na liderança.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) tem 23% das intenções de voto, no mesmo patamar do início de agosto, quando tinha 22%. Marçal cresceu de 14% para 21% nesse período, e Nunes oscilou negativamente, de 23% para 19%. Os três estão empatados tecnicamente.