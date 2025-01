Marca de Diadema amplia coleção de produtos inclusivos

A BJ Mais, marca brasileira especializada no comércio online de produtos decorativos personalizados, anuncia a aguardada ampliação da coleção ‘Minha Família na Parede‘. Conhecida pela produção de itens criativos e de alta qualidade, a empresa segue inovando ao trazer novas opções de silhuetas em MDF como forma de reforçar seu compromisso com pautas atuais de extrema importância, como é o caso das agendas relacionadas aos temas de diversidade e inclusão.

Releitura moderna de um clássico

Inspirada nos clássicos adesivos de família, que fizeram sucesso estampando carros de todas as classes sociais em meados dos anos 2000, essa releitura moderna conta agora com 15 personagens cuidadosamente pensados para ilustrar as mais diversas configurações familiares. No site da empresa, é possível adicionar até 6 peças por conjunto, criando kits únicos e autênticos.

Além dos já tradicionais personagens – como homem, mulher, menino, menina, cão e gato – foram disponibilizadas também silhuetas que simbolizam pessoas idosas (vovó e vovô), passarinho, tartaruga e até mesmo anjinhos (humanos e pets), em homenagem àqueles que seguem vivos na memória e no coração dos entes queridos.

Novos lançamentos: mais inclusividade

Indo além, nesta semana foi dado mais um passo importante em direção a um mundo um pouco mais justo e inclusivo: o tão esperado lançamento de bonequinhos cadeirantes, disponíveis nos modelos feminino e masculino.

A inspiração por trás do projeto

“Nem todo mundo sabe, mas o João – que é meu sócio, marido e pai dos meus filhos – sofreu um grave acidente na reta final de 2023. Na ocasião, ele foi diagnosticado com tetraplegia e perdeu quase todos os movimentos do corpo. Passamos por um longo e desafiador processo de reabilitação, sem a certeza de que ele voltaria a andar. Foi assim que tivemos nosso primeiro contato com a realidade das pessoas com deficiência”, conta Bruna Marques Ribeiro, sócia e diretora criativa da BJ Mais.

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), realizada em 2022 pelo IBGE, cerca de 18,6 milhões de brasileiros acima dos 2 anos de idade apresentam algum tipo de deficiência. O número corresponde a quase 9% da população nessa faixa etária, reforçando a necessidade da criação de produtos que considerem as necessidades e os desejos desse público.

“Hoje, o João já recuperou os movimentos do corpo e segue sem sequelas. Mas essa experiência nos mostrou o quanto levantar essa bandeira é importante e faz a diferença. Além disso, acreditamos que todas as pessoas e famílias merecem se ver representadas até nos pequenos detalhes do dia a dia”, prossegue a empresária.

Quando questionada sobre o futuro da linha, Bruna antecipa que, atendendo a pedidos, outros componentes, como peixe e coelho, serão lançados em breve.

Onde comprar

Os produtos da coleção Minha Família na Parede estão disponíveis exclusivamente no site www.bjmais.com, com entrega para todo o Brasil. O kit contendo até 6 peças pode ser adquirido por preços a partir de R$ 28,90 – em valor promocional e por tempo limitado. O valor regular do conjunto é R$ 52,00. Para quem deseja a aplicação de fita dupla-face para facilitar a instalação dos bonecos na parede, é cobrado um valor adicional de R$ 3,00. O custo do frete, em todos os casos, varia de acordo com o endereço de entrega.