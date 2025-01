Empresas brasileiras publicam manifesto em defesa da diversidade e inclusão no Brasil

Na quarta-feira, 29, diversos movimentos empresariais brasileiros se uniram para publicar um manifesto em defesa da diversidade e inclusão (D&I) no ambiente corporativo e político. O documento, intitulado “Um compromisso inabalável com o futuro”, surge em resposta às recentes medidas anti-ESG anunciadas pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que incluem o desmonte de políticas de D&I.

Assinado por entidades como Movimento Mulher 360, Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, Rede Empresarial pela Inclusão Social, entre outras, o manifesto representa a voz de cerca de 500 companhias de variados setores da economia, tanto nacionais quanto multinacionais. Os signatários enfatizam que reconhecer a importância da representatividade não é suficiente; é necessário agir para que essa realidade se concretize.

O documento ressalta que “a representatividade e a performance andam juntas” e que equipes diversas são mais resilientes, gerando resultados positivos tanto individuais quanto coletivos. Assim, as organizações reafirmam seu compromisso inabalável com essa jornada e seus valores inegociáveis.

As particularidades do Brasil são apontadas como fatores que não permitem um retrocesso na agenda de D&I. A diversidade demográfica do país, seu robusto arcabouço legal e político, além dos compromissos já assumidos por empresas e instituições, criam um ambiente propício para fomentar práticas inclusivas, criativas e inovadoras.

Recentemente, grandes multinacionais americanas como Meta, McDonald’s e Amazon começaram a reavaliar ou até mesmo encerrar seus programas de diversidade. Essa movimentação provocou preocupação no Brasil, levando a uma reação significativa de especialistas e consultorias sobre os impactos potenciais nas práticas corporativas locais. Empresas como Natura e Carrefour expressaram apoio à continuidade das políticas de D&I.

A gestora executiva do Movimento Mulher 360, Margareth Goldenberg, destaca que a elaboração do manifesto foi uma resposta ao clima de incerteza gerado pelas ações nos Estados Unidos. Segundo ela, a intenção é dissipar o medo relacionado ao impacto das políticas anti-ESG no Brasil e reafirmar que as práticas de inclusão não sofrerão retrocesso.

Goldenberg também menciona que as multinacionais devem adaptar suas políticas às especificidades do mercado brasileiro, onde ainda há muito a ser feito em termos de diversidade e inclusão. A executiva observa que as empresas estão se afastando da uniformidade global em favor de abordagens mais locais.

A reflexão sobre o cenário atual deve servir como um alerta e um aprendizado para as organizações brasileiras, incentivando-as a filtrar informações errôneas e desenvolver novas estratégias para promover mudanças efetivas.

No contexto do manifesto, os movimentos empresariais envolvidos reafirmam que suas ações são fundamentadas no respeito aos direitos humanos e nas legislações pertinentes. Eles buscam integrar princípios concretos de D&I à cultura organizacional e à estratégia empresarial, contribuindo para uma sociedade mais justa e sustentável.

Por fim, as empresas signatárias concluem afirmando que para o Brasil alcançar seu pleno potencial, é imprescindível aproveitar o talento de toda sua população. O compromisso com a diversidade não apenas fortalece as organizações, mas também contribui para um futuro mais próspero e inclusivo para todos.

Para ler o manifesto na íntegra, acesse: https://bit.ly/3PT0OGi