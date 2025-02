Maratona Infantil do MIS: um dia de folia no ritmo do Carnaval

A Maratona Infantil do MIS, realizada pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, convida famílias para um domingo repleto de atividades gratuitas, com oficinas e espetáculos, no Museu da Imagem e do Som, no dia 23 de fevereiro, das 10h às 17h.

Atrações variadas para as crianças

Abrindo alas para o Carnaval 2025, a Maratona Infantil do MIS traz diversas atrações para os pequenos e suas famílias. Entre elas, estão contações de histórias, oficinas práticas de diversas técnicas, peças de teatro, espetáculos musicais e sessões de cinema. O evento ocorrerá em vários espaços do museu, com atividades gratuitas e programação voltada para crianças de todas as idades.

Programação | Maratona Infantil: Desfile dos pequenos foliões

Show Musical Bloco Mamãe Eu Quero

Área externa | 10h às 11h30 | sujeito a lotação | para todas as idades

Venha fazer parte do “Mamãe Eu Quero”, projeto musical que, além de animar o carnaval, promove cultura o ano todo. As crianças também ajudam na escolha do repertório.

Tudo Vira Carnaval | com School Of Rock

Auditório MIS | 10h, 13h, 15h (45 min cada) | 10 vagas | de 4 a 6 anos

Auditório MIS | 11h, 14h, 16h (45 min cada) | 10 vagas | de 6 a 10 anos

Bloco de Carnaval com dinâmica de rock’n roll e músicas de Rita Lee e Cazuza. No final, terá um desfile pelo auditório.

Varais Carnavalescos | com Casa do Brincar

Foyer térreo | 12h às 17h | sujeito a lotação | para todas as idades

Brincadeiras com objetos do cotidiano, criando sons e marchinhas de carnaval, em uma instalação temática.

Oficina de Acessórios | com Prendas Minhas

Área externa | 12h30, 14h e 15h30 (60 min cada) | 20 vagas | a partir de 3 anos

As crianças escolhem acessórios para criar e decorar para o carnaval.

Máscaras Carnavalescas | com Educativo MIS

Foyer do auditório LABMIS (2° andar) | 12h30, 14h e 15h30 (50 min cada) | 20 vagas | a partir de 5 anos

As crianças criam suas próprias máscaras inspiradas nas escolas de samba.

Benjamin – Estórias de Marionetes | com Cia dos Tortinhos

Área externa | 12h45, 14h45 e 16h30 (30 min cada) | sujeito a lotação | para todas as idades

Uma peça de teatro onde dois irmãos enfrentam mistérios na casa dos avós.

Xilogravura no Isopor | com Casa Locomotiva

Foyer térreo | 13h e 14h30 (60 min cada) | 20 vagas | a partir de 6 anos

As crianças realizam o processo de gravura, desde o desenho até a impressão.

Oficina de Tamborzinho | com Matiz Filmes

Área externa | 13h30 e 16h (60 min cada) | 20 vagas | a partir de 6 anos

As crianças constroem seu próprio tamborzinho para desfilar no carnaval.

Música é Para Brincar | com Flor de Cosme

Área externa | 13h30 e 16h (60 min cada) | 20 vagas | a partir de 4 anos

Experimentação musical com foco no samba e no ritmo carnavalesco.

Música para Crianças | com Cantinho do Joe

Auditório LABMIS | 14h30 (60 min de duração) | 20 vagas | de 0 a 4 anos

Atividades musicais com marchinhas e brincadeiras de carnaval.

Oficina de Estandartes | com Bruna Amaro

Foyer do auditório LABMIS (2º andar) | 15h e 16h (50 min cada) | 12 vagas | a partir de 4 anos

Produção de estandartes com muita cor e história para celebrar o carnaval.

Contação de Histórias | com Trupe Gente Miúda

Área externa | 15h45 (30 min de duração) | sujeito a lotação | para todas as idades

Uma viagem encantadora pelo universo do samba, com músicas e histórias.

Oficina de Pipa de Mão | com Matiz Filmes

Foyer térreo | 12h e 15h (50 min cada) | 20 vagas | a partir de 4 anos

Criação de pipas multicoloridas para brincar durante o carnaval.

IMPORTANTE!

Para as atividades com asterisco (*), é necessário retirar ingresso com uma hora de antecedência na recepção da Maratona Infantil. As crianças devem estar acompanhadas por um responsável em todas as atividades.

