MAPFRE patrocina musical que homenageia Tom Jobim

A MAPFRE, companhia global do mercado segurador e financeiro, é uma das patrocinadoras do espetáculo biográfico “Tom Jobim Musical“, que homenageia um dos artistas brasileiros mais conhecidos mundialmente. A montagem é assinada por Nelson Motta e Pedro Brício e enaltece a importância do músico para a cultura nacional e por tornar a Bossa Nova um dos gêneros brasileiros mais ouvidos mundo afora.

O espetáculo transporta os espectadores até a Ipanema dos anos 1950 e uma Nova Iorque da década seguinte, retratando cada fase da ascensão do “Pai da Bossa Nova” pelo mundo. Por meio de melodias famosas e letras poéticas que definiram uma era, o musical leva os espectadores a uma jornada no tempo, enaltecendo a importância de Tom Jobim na cultura musical do país.

“O patrocínio reflete o compromisso da MAPFRE com a promoção da cultura nacional. Tom Jobim mostrou ao mundo o melhor do Brasil e a MAPFRE quer contribuir para preservar a memória deste artista e manter a sua obra viva entre as atuais e futuras gerações”, destaca Tatiana Cerezer, diretora de Comunicação e Marketing da MAPFRE. “Tom Jobim mudou o rumo e o ritmo da música do mundo, tornou-a mais leve, solar e melodiosa. Garota de Ipanema e Águas de Março estão entre os maiores hits mundiais de todos os tempos, gravadas pelos maiores intérpretes da nossa época. Isso mostra a importância e o tamanho deste gênio da música nacional e a MAPFRE tem muito orgulho de ajudar a preservar essa obra”, completa a executiva.

O espetáculo, que é a primeira biografia musical de Tom Jobim, tem estreia marcada para o dia 17 de outubro no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, e terá a participação de 27 atores e 15 músicos, com texto de Nelson Motta e Pedro Brício. A direção é de João Fonseca, responsável por grandes musicais de artistas de sucesso como Tim Maia, Cazuza e Cássia Eller. A direção musical é de Thiago Gimenes, compositor, maestro e veterano em assinar grandes espetáculos de Teatro Musical. Assinam a produção geral Luiz Oscar Niemeyer, Júlio Figueiredo e Bárbara Guerra.

A temporada no Rio de Janeiro vai de 17 de outubro a 15 de dezembro de 2024, e de 2 de janeiro a 23 de fevereiro de 2025, com apresentações às quintas e sextas-feiras, às 20h, e aos sábados e domingos, às 15h e 19h. Todas as sessões possuem audiodescrição e libras. Os ingressos já estão à venda, custam entre R$ 42,00 e R$ 320,00, e podem ser adquiridos pelo site da Eventim ou na bilheteria do Teatro Casa Grande, que fica na avenida Afrânio de Melo Franco, 290 a, no Leblon.