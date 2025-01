Mãos e Mentes Paulistanas abre inscrições para artesãos participarem do ABCasa Fair

A Prefeitura de São Paulo abriu as inscrições para artesãos e manualistas que queiram participar da ABCasa Fair 2025. Até 22 de janeiro, empreendedores manuais credenciados no programa Mãos e Mentes Paulistanas, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET), poderão se inscrever para participar do evento que ocorre de 09 a 12 de fevereiro no Expo Center Norte.

A seleção será realizada por meio de curadoria para definir até cinco participantes. Os produtos selecionados ficarão em exposição no estande exclusivo do Mãos e Mentes Paulistanas durante todo o período de duração da feira e as vendas deverão ser feitas por retirada de pedidos, para entrega futura aos interessados, pois não é permitida a venda direta no evento.

A ABCasa é uma feira de decoração e design destinada ao público B2B (Business to Business), ou seja, voltada ao comércio entre empresas. Em sua 14ª edição, são mais de 350 expositores confirmados, consolidando, assim, a ABCasa, como um dos principais eventos do setor na América Latina.

Condições de participação

Podem participar artesãos credenciados no Mãos e Mentes Paulistanas que possuam CNPJ ativo em nome próprio ou no quadro societário (a utilização de CNPJ de terceiros não é permitida).

Além disso, é necessário possuir certificado de uma das turmas de 01 a 15 da Qualificação Empreendedora do Mãos e Mentes Paulistanas ou possuir certificação dos cursos “Modelagem de negócios” e “Planejamento de coleção” até a data final das inscrições desta ação.

Ao preencher o formulário de inscrição, é necessário submeter fotos das peças que irão participar da seleção no formulário de inscrição.

Os produtos ofertados devem ser voltados para os segmentos de artigos de decoração, móveis, iluminação, quadros, vasos, objetos decorativos, presentes, velas, aromatizantes, almofadas, porta-retratos, canecas, bolsas, mochilas, luminárias, mesa posta, artigos para festas, flores permanente, arranjos, cestas, vasos, jardim vertical, almofadas, tapetes, cama, mesa e banho.

A seleção dos artesãos será realizada por meio de curadoria dos produtos com base nas imagens enviadas pelos participantes. Os critérios avaliados serão técnica, segmento, acabamento, matéria-prima, e ainda, criatividade, design e regionalidade.

Se selecionado, o artesão ficará responsável pela entrega das peças identificadas e precificadas no dia 08 de fevereiro, no local do evento (Expo Center Norte), na zona norte da capital, em horário que será combinado previamente com o selecionado, e também pela retirada dos produtos no dia 12 de fevereiro, das 17h às 19h. Não serão aceitas retiradas em outras datas, horários e locais. Todas as informações podem ser encontradas no edital do evento.

Sobre o Mãos e Mentes Paulistanas

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, conta com um programa de apoio ao setor de artesanato e manualidades da Capital, o Mãos e Mentes Paulistanas.

Lançada em 2019, a iniciativa tem como objetivo a melhoria da atividade econômica e social de empreendedores artesanais da cidade. O programa promove diversas atividades que buscam desenvolver o setor de artesanato e manualidades, além de estimular a inclusão produtiva, o acesso ao mercado e a geração de renda dos trabalhadores manuais.

O Mãos e Mentes atua por três eixos principais, como o cadastramento municipal de empreendedores do setor; a promoção de cursos de capacitação empreendedora; e o acesso ao mercado e participação em eventos.

O programa oferece oportunidades comerciais, como feiras de artesanato e pontos de venda fixos, qualificação empreendedora, entre outros benefícios aos artesãos e manualistas paulistanos. Empreendedores manuais interessados em participar das ações do Mãos e Mentes Paulistanas podem se credenciar pelo seguinte link.

Serviço – Inscrições na ABCasa Fair 2025

Inscrições: até as 23h59 de 22 de janeiro pelo link

Período de participação: 09 a 12 de fevereiro

Horário: 09 a 11 de fevereiro, das 10h às 20h

12 de fevereiro, das 10h às 17h

Local: Expo Center Norte

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme – São Paulo/SP

Número de vagas: 5 vagas

Processo de seleção: curadoria de produtos