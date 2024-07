Manutenção pode afetar abastecimento em bairros de Mauá nesta quinta-feira (4)

A Sabesp realiza, nesta quinta-feira (4), uma manutenção programada para troca de válvula em rede de abastecimento de água localizada no bairro Itapark, em Mauá. Os serviços devem afetar a distribuição de água em alguns bairros do município.

A intervenção está programada para começar no início da noite desta quinta-feira (4) e deve ser concluída durante a madrugada de sexta-feira (5). A normalização do fornecimento ocorrerá, gradativamente, a partir da manhã de sexta. A Sabesp orienta que os moradores utilizem a água armazenada nos reservatórios domiciliares de forma consciente, priorizando o volume das caixas-d’água para higiene e alimentação, evitando desperdício.

Os serviços poderão afetar o fornecimento de água nos seguintes bairros:

Vila Tavares; Sítio Bela Vista; Jardim Cruzeiro; Jardim Miranda D’aviz; Parque das Américas; Jardim Araci; Jardim Brasília; Vila Cláudia; Jardim Correia; Jardim Santa Rosa; Jardim Anchieta; Jardim Guapituba; Vila Mercedes; Jardim Primavera; Jardim São Jorge do Guapituba; Jardim São Judas; Vila Morelli; Jardim Esperança; Jardim Ipê; Vila Real; Jardim Itapark; Sítio Bocaína; Vila Flórida; Parque Jaguari; Chácara Falchi; Jardim Camargo; Jardim Canadá; Jardim São Sebastião; Jardim Itapeva; Jardim Luzitano; Núcleo Cincinato Braga; Vila Vitória.

A Companhia pede desculpas pelos transtornos e ressalta que a ação é essencial para manter a regularidade dos serviços prestados. Imóveis com caixa-d’água obrigatória e com reservação para ao menos 24 horas, como determina o Decreto Estadual 12.342/78, devem sentir com menos intensidade a alteração no fornecimento.

Consultas e notificações sobre casos de emergência devem ser feitas pelo WhatsApp oficial da Sabesp 11-3388-8000 (mensagem de texto) ou na Central de Atendimento pelo telefone 0800 055 0195 (a ligação é gratuita).

Medidas simples podem fazer a diferença para garantir o abastecimento à população. Confira algumas dicas:

1. Tome banhos mais curtos;

2. Deixe a torneira fechada enquanto escova os dentes ou faz a barba;

3. Deixe para lavar o carro em outra data – e evite usar a mangueira, prefira um balde com água;

4. Lave calçada ou quintal em outro dia e lembre-se de usar vassoura e balde com água, não a mangueira;

5. Utilize a máquina de lavar apenas quando estiver na capacidade máxima;

6. Antes de lavar a louça, retire o excesso de comida com a esponja; deixe a torneira fechada ao ensaboar;

7. Não dê descarga à toa e não utilize o sanitário como lixeira. Em apenas seis segundos de válvula acionada vão embora cerca de 12 litros de água;

8. Não use água corrente para descongelar alimentos.

Veja mais informações no link: https://site.sabesp.com.br/site/sociedade-meioambiente/dicas.aspx