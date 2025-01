Manutenção emergencial afeta abastecimento em parte da zona sul

A Sabesp realiza, nesta sexta-feira (31), uma manutenção emergencial no Reservatório de Água Tratada São Luiz, na zona sul de São Paulo. Para o andamento dos trabalhos, é necessário o desligamento da energia elétrica. A concessionária responsável já foi acionada. Poderá haver intermitência no fornecimento de água em bairros da região (veja relação).

A previsão é que os serviços sejam concluídos no final da noite de hoje. A normalização do fornecimento de água ocorrerá gradativamente após a conclusão dos trabalhos, podendo se estender até madrugada de sábado (1º).

A Companhia pede desculpas pelos transtornos, mas ressalta que os serviços são essenciais para manter a regularidade do fornecimento de água. Imóveis com caixa-d’água obrigatória e com reservação para ao menos 24 horas, conforme determina o Decreto Estadual 12.342/78, devem sentir com menos intensidade a alteração no fornecimento.

Consultas e notificações podem ser feitas pelo WhatsApp oficial da Sabesp (11 3388-8000, apenas mensagens de texto) ou pela Central de Atendimento pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita).

BAIRROS QUE PODEM SER AFETADOS:

JARDIM SÃO LUIZ

Jardim Sônia Inga, Jardim Ângela, Jardim Clarice, Jardim Dulce, Ester Fraternidade, Jardim Klein, Jardim Imbé, Jardim Lídia, Jardim Planalto, Jardim São José, Jardim São Luiz, Jardim São Manoel, Jardim Três Estrelas, Jardim Santa Margarida, Parque Alves Dias, Parque Europa, Parque Residencial Bandeirantes, Jardim Paiolzinho, Parque Figueira Grande, Vila das Belezas, Jardim Guiomat, Jardim Maracanã e Jardim Nagib.

JARDIM ÂNGELA

Balneário Dom Carlos, Jardim Ângela (parte), Chácara Bandeirantes, Jardim Vera Cruz, Chácara da Enseada, Sapato Branco, Jardim São João, Parque das Cerejeiras, Parque Santa Bárbara, Jardim da Capela, Vila Dom José, Vila Calu, Jardim do Éden, Chácara Balbina (parte), Parque Santa Bárbara, Parque das Cerejeiras, Parque Universitário Espírita, Estância Mirim, Parque do Lago, Jardim Riviera, Jardim São Luís, Praia Azul, Copacabana, Chácara Três Caravelas, Jardim Flórida Paulista, Jardim Marquesa, Residencial Altos da Baronesa, Jardim Herculano, Jardim Kagohara, Jardim Alto da Riviera, Jardim Fujiara, Jardim Nakamura, Estância Mirim, Jardim São Lourenço, Jardim Turquesa, Jardim Guarujá, Vila Clélia, Parque Independência (parte), Jardim Jangadeiro, Conjunto Habitacional Paranapanema, Parque Cristina, Jardim Célia (parte), Jardim Emílio Carlos, Jardim Mirante, Jardim São Bento (parte), Parque Rondon, Conjunto Habitacional Feitiço da Vila (Santo Amaro A), Chácara Santa Maria, Capão Redondo, Jardim Ângela (parte), Chácara Santa Maria, Conjunto Habitacional Santo Amaro G, Parque Novo Santo Amaro, Parque Independência (parte), Vila Santo Amaro, Jardim Solange, Jardim Ranier, Morro do Índio, Jardim Tamoio, Jardim Caiçara, Jardim Copacabana, Jardim São Manoel, Jardim Sônia Regina, Jardim Tupi, Jardim Dionísio, Jardim Santa Lúcia, Jardim Kagohara, Favela Santa Lúcia II, Jardim Planalto, Parque Boulogne, Jardim São Bento (parte), Jardim Capão Redondo (parte), Jardim Soraia, Jardim Albano, Jardim do Colégio, Jardim Emília, Jardim Sagrado Coração de Jesus (parte), Parque Cristina (parte), Jardim Ibirapuera, Estância Tangará, Jardim Santa Zélia e Alto da Riviera.

PARQUE BOULOGNE

Jardim Ângela, Parque Boulogne, Alto da Riviera, Campo Limpo, Chácara Santa Maria, Cohab Adventista, Jardim Bom Pastor, Jardim Caiçara, Jardim Comercial, Jardim Copacabana, Jardim Fraternidade, Jardim Guarujá, Jardim Jangadeiro, Jardim Kagohara, Jardim Planalto, Jardim São Bento, Jardim São José, Jardim São Lourenço, Jardim São Manoel, Jardim Tupi, Jardim Santa Margarida, Parque Independência, Parque Novo Santo Amaro, Valo Velho, Vila Nagib, Vila Santa Lúcia e Vila Santo Amaro.