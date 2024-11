Mansão de Gugu Liberato permanece inalterada cinco anos após falecimento

Cinco anos após o falecimento de Gugu Liberato, um dos apresentadores mais queridos da televisão brasileira, sua mansão em Alphaville, Barueri (SP), permanece inalterada, preservando as memórias do artista. João Augusto, primogênito de Gugu, recentemente abriu as portas da residência para o programa Domingo Espetacular, revelando um acervo pessoal impressionante. Curiosamente, a mansão não faz parte do testamento de Gugu, cujo espólio avaliado em cerca de R$ 1 bilhão está atualmente sob disputa judicial.

Avaliada em R$ 7 milhões, a propriedade foi transferida para Rose Miriam, mãe dos três filhos do apresentador, ainda em vida por Gugu. Dentro deste ambiente familiar, Rose Miriam criou uma espécie de “museu da memória”, onde são guardados objetos pessoais que contam a história de Gugu além das câmeras. Este acervo particular é composto por cerca de 31 mil itens, incluindo fotos, livros, brinquedos e prêmios. Destacam-se também máscaras de terror que o apresentador utilizava para divertir e pregar peças em seus filhos.

João Augusto relembra seu pai como uma pessoa brincalhona e cheia de humor, características que muitas vezes ficavam ocultas para o grande público. As lembranças afetuosas mantidas na mansão servem como um legado emocional e cultural da personalidade multifacetada que Gugu era.

A manutenção deste espaço não apenas celebra a memória do apresentador, mas também mantém viva a conexão entre ele e sua família. Em um contexto onde disputas legais podem obscurecer legados pessoais, a mansão em Alphaville emerge como um símbolo tangível do amor e das lembranças compartilhadas entre Gugu e seus entes queridos.