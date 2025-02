Mano Walter faz romaria a pé até o Santuário de Aparecida

O cantor Mano Walter, amplamente reconhecido por seus sucessos no forró e sertanejo, deu início a uma romaria a pé em direção ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, localizado no interior de São Paulo. Devoto da santa, o artista já participou de peregrinações anteriores e compartilha agora sua jornada com os fãs.

Nos últimos dias, Walter tem utilizado suas redes sociais para relatar a experiência da caminhada, publicando fotos e vídeos para seus 8 milhões de seguidores no Instagram. Juntamente com sua esposa Débora Silva, amigos e familiares, o cantor partiu no sábado (10) da cidade de Paraisópolis, em Minas Gerais.

Uma jornada de fé e gratidão

A meta do grupo é chegar ao Santuário até o próximo sábado (15), como forma de gratidão pelas bênçãos recebidas. (“Estamos revivendo mais uma vez o Caminho da Fé, para agradecer pelas bênçãos e por toda ação divina de Deus em nossas vidas! Coragem, determinação e fé não podem faltar no caminho. Irei colocar todos vocês em nossas orações”), destacou Mano Walter em uma de suas postagens.

No domingo (9), ele alcançou o bairro Canta Galo, em São Bento do Sapucaí (SP), um ponto significativo da rota do ‘Caminho da Fé’, que é a principal peregrinação até Aparecida. O trecho percorrido foi de 18 quilômetros. (“Primeiro dia de Caminho da Fé concluído com as graças do nosso bom Deus! De Paraisópolis até o bairro do Canta Galo rezando e pedindo para que Nossa Senhora interceda e abençoe todos nós”), escreveu o cantor.

Próximas etapas da caminhada

Na manhã desta segunda-feira (10), por volta das 6h, o grupo deixou Canta Galo em direção a Campos do Jordão, onde está prevista a próxima parada nesta terça-feira (11). A jornada continua repleta de fé e devoção, com o cantor registrando cada etapa do trajeto.