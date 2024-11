Mano Walter e Mari Fernandez se unem na inédita “Fala mal e dorme junto”

Mano Walter dá seguimento aos lançamentos do DVD “Novo Horizonte”, gravado em Boituva, com um cenário aventureiro composto com o balonismo. Três novas canções chegam em todas as plataformas de áudio nesta sexta-feira, 15 de Novembro. “Fala mal e dorme junto” em parceria com a Mari Fernandez é o destaque do EP, mostrando a força do forró, vaquejada e nordeste, num resultado leve e envolvente.

“Esse alguém sou eu” traz o feat com Gustavo Mioto, Mano Walter gosta de atrair novos ritmos para o seu repertório, e essa parceria é mais uma prova de que sertanejo e vaquejada combinam. A última faixa “Chapéu” é solo, ambas receberão videoclipes nas próximas sextas-feiras, sempre às 11h.

O projeto “Novo Horizonte” ao todo será composto por 15 faixas inéditas, incluindo participações de Hugo & Guilherme, Gustavo Mioto, Mari Fernandez e Matheus Fernandes. O DVD reúne talentos de diferentes estilos, unindo sertanejo, forró, piseiro com a vaquejada, ritmo que apresentou Mano Walter para o todo o Brasil, e em breve estará disponível por completo nas plataformas de streaming.

Mano Walter levou sua música para todo o país e foi o artista nordestino que mais cresceu no mercado fonográfico em 2018, bateu recorde de visualizações como um cantor solo no forró e manteve sucessos no TOP 100 da Billboard Brasil. De lá para cá, contribuiu para o crescimento e reconhecimento do gênero com diversos sucessos como “Playboy Fazendeiro”, “Juramento do Dedinho”, “Não Deixo Não”, “Vai Novinha Ah Ah Ah”, e outros.