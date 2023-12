Mano Menezes revela que não está satisfeito com o trabalho do Corinthians na temporada

Mano Menezes estava tranquilo no vestiário do Couto Pereira, mas não satisfeito com o trabalho do Corinthians na temporada. Depois de entrar na última rodada do Brasileirão já sem riscos de rebaixamento, o treinador admitiu que a campanha foi desastrosa e avisou que espera não repeti-la nãos próximos anos.

Garantido para 2024 e sob a promessa do presidente eleito, Augusto Melo, que ganhará reforços e que receberá uma proposta para ampliar o atual vínculo, o técnico agora vai se sentar para definir o planejamento para 2024 com a missão de fazer um time vitorioso.

“Primeiro, vamos falar deste jogo. Nos últimos cinco jogos fora de casa, foram quatro vitórias, um número bem significativo para a realidade do Brasileirão e isso se deve à qualidade dos jogadores que temos, entre eles o Gil”, afirmou, elogiando o defensor que lamentou ainda não saber sobre seu futuro. Seu contrato e de muitos medalhões se encerra dia 31 de dezembro.

O técnico explicou que não foi um desrespeito aos atletas. “Quando assumi, a gente tinha uma missão de recuperação, óbvio que não queríamos estar na situação que terminamos, mas conseguimos sair da fase mais difícil com qualidade dos jogadores, ajuda do torcedor e força. Agora é se preparar para que essas coisas não aconteçam mais”, disse.

“Quando cheguei tínhamos prioridades e não trataríamos de nada antes. Só conseguimos no domingo (fugir da queda). Se fosse antes, (o clube) já teria tratado desses assuntos, não é por falta de respeito, todos merecem muito, embora não soubéssemos o que aconteceria”, explicou. “Temos de respeitar as coisas objetivas. Isso (renovações e dispensas) passara a ser tratado agora com a nova direção que chega e com a que está saindo. Vamos passar a posição oficial do clube.”

Sobre 2024, a expectativa de Mano Menezes é recolocar o Corinthians na luta por títulos. “A gente nunca acredita que (um rebaixamento) aconteça com a gente e os exemplos estão aí. Foi o que tentamos passar nesse pequeno tempo e acho que os jogadores entenderam bem com humildade e simplicidade para construir”, avaliou. “O Corinthians é muito forte como clube, com o torcedor, que ajuda muito, e devíamos ter entregado algo melhor. Agora, vamos continuar trabalhando para que as coisas continuem evoluindo, vamos passar por algumas mudanças, primeiro em termos diretivos e administrativos, e trabalhar junto para que possa voltar à briga por coisas maiores.”