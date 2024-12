Mani Reggo revela cirurgias plásticas e inspira seguidoras

Na última sexta-feira (29), Mani Reggo, influenciadora digital e ex-parceira de Davi Brito, revelou aos seus seguidores nas redes sociais uma série de transformações estéticas às quais se submeteu recentemente. A influenciadora compartilhou detalhes sobre os procedimentos que realizou, incluindo a colocação de próteses de silicone, remodelação dos glúteos, abdominoplastia e correção da papada.

Em um diálogo aberto com seu público, Mani detalhou os motivos que a levaram a optar pelas cirurgias plásticas. “Minha decisão de realizar essas intervenções veio após um rápido processo de emagrecimento em que perdi quase 13 quilos em um ano, o que resultou em flacidez“, explicou ela.

Mesmo antes do emagrecimento significativo, Mani já sentia desconforto com algumas características do seu corpo. “A papada sempre me incomodou bastante. Além disso, devido ao ganho e perda de peso frequentes e à amamentação, meus seios ficaram flácidos, o que dificultava encontrar roupas adequadas”, comentou.

A influenciadora destacou ainda o impacto que essa insatisfação tinha sobre sua autoestima. “Eu evitava usar biquíni na praia, sempre me mantendo de short. Comentários sobre minha aparência física e idade eram constantes e me afetavam muito”, relatou Mani.

Apesar das críticas, a visibilidade conquistada por Mani também lhe proporcionou uma plataforma para inspirar outras mulheres. “Recebo mensagens dizendo que estou mais bonita e que meu sorriso inspira outras mulheres a não desistirem. Isso é extremamente gratificante”, afirmou.

Finalizando sua atualização nas redes sociais com bom humor, Mani brincou sobre as mudanças: “Agora vou ficar ainda mais maravilhosa.”

Assim, a influenciadora utiliza sua jornada pessoal não apenas como uma transformação estética, mas também como um meio de fomentar autoconfiança entre suas seguidoras.