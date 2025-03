Manchester United perde do Fulham nos pênaltis e cai nas oitavas da FA Cup

No último domingo (2), o Manchester United viu sua já tumultuada temporada se complicar ainda mais com a eliminação nas oitavas de final da Copa da Inglaterra. O clube, que ostenta o título de segundo maior vencedor da competição e era o atual campeão, foi derrotado nos pênaltis pelo Fulham, após um empate de 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, em seu estádio, Old Trafford.

Atualmente na 14ª posição do Campeonato Inglês, o Manchester United encontra-se a 13 pontos do Chelsea, que ocupa a última vaga para as competições europeias. Por outro lado, o Fulham ocupa a nona colocação na tabela, apresentando uma vantagem de 11 pontos sobre seu rival. O time treinado pelo português Ruben Amorim agora concentra seus esforços na Liga Europa, onde enfrenta a Real Sociedad nas oitavas de final, com o primeiro duelo marcado para quinta-feira na Espanha.

Em um contexto onde o clube inglês anunciou uma reestruturação financeira após cinco anos consecutivos de prejuízos, a eliminação na Copa da Inglaterra representa um novo revés. Espera-se que cortes de pessoal ocorram ao longo do ano e uma contenção de despesas que inclui a suspensão de refeições gratuitas para os funcionários, que agora receberão apenas frutas.

Como foi o jogo?

No que diz respeito ao desempenho em campo, o primeiro tempo começou favorável ao Manchester United, que embora tenha demonstrado leve superioridade, não conseguiu transformar isso em oportunidades claras. Com o passar do jogo, o Fulham se equilibrou e criou as melhores chances. O primeiro gol surgiu nos acréscimos: após um escanteio, Rodrigo Muniz desviou de cabeça na primeira trave e Bassey completou para as redes.

No segundo tempo, embora o Manchester United tenha lutado para criar jogadas ofensivas significativas, conseguiu igualar a partida com Bruno Fernandes aos 26 minutos. O português recebeu um cruzamento de Dalot pela esquerda e acertou um chute cruzado no canto do goleiro Leno. Contudo, mesmo após empatar em casa, a equipe não conseguiu impor pressão ao Fulham em busca da virada até o fim do tempo regulamentar. Nos momentos finais da partida, ambas as equipes tiveram oportunidades para avançar, mas a decisão foi levada para a prorrogação.

Durante os dois tempos extras, o Manchester United começou melhor e criou algumas chances promissoras. Porém, falhou em converter suas oportunidades em gols. O segundo período também teve bons lances, com ambos os goleiros fazendo defesas importantes. Sem gols anotados nas prorrogações, a disputa seguiu para os pênaltis.

Após as primeiras três cobranças convertidas por cada equipe, Lindelof e Zirkzee erraram suas tentativas pelo Manchester United. Com isso, o Fulham assegurou sua vitória por 4 a 3 sem precisar cobrar sua quinta penalidade.

Em outra partida do dia, o Brighton garantiu sua classificação ao vencer o Newcastle por 2 a 1 em uma virada dramática. Isak abriu o placar para o Newcastle aos 22 minutos com um pênalti, mas Yankuba Minteh empatou aos 44 minutos do primeiro tempo e Welbeck selou a vitória aos 9 minutos do segundo tempo da prorrogação.