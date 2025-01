Manchester City oficializa contratação de Vitor Reis do Palmeiras

Na manhã desta terça-feira, 21 de janeiro, o Manchester City confirmou a contratação do jovem zagueiro Vitor Reis, de 19 anos, vindo do Palmeiras. O contrato, válido até 2029, envolveu uma transferência de 35 milhões de euros (cerca de R$ 217 milhões).

Uma conquista para o jovem defensor

“É um sonho que se torna realidade. Jogar em um clube tão grande como o Manchester City é uma conquista para mim, minha família e todos que me apoiaram”, declarou Vitor. Ele usará a camisa 22 e espera evoluir sob o comando de Pep Guardiola.

Vitor também destacou a tradição do City em valorizar jogadores brasileiros, mencionando nomes como Ederson e Savinho.

Carreira no Palmeiras e legado deixado no clube

Vitor Reis estreou no time profissional do Palmeiras em 2024 e rapidamente se destacou, acumulando 22 partidas e dois gols na temporada passada. Sua saída deixa o clube com alternativas como Gustavo Gómez, Murilo, Michel, Naves e o jovem Benedetii para a zaga.

Vale lembrar que, devido às negociações, o defensor não foi inscrito para o Campeonato Paulista.