Leila Pereira revela processo contra Dudu após ofensas em redes sociais

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, declarou que tomará medidas legais contra o atacante Dudu, atualmente no Cruzeiro, em resposta a ofensas proferidas pelo jogador em suas redes sociais. Em uma afirmação contundente, a dirigente classificou o comportamento de Dudu como machista e desrespeitoso, ressaltando que ele será responsabilizado tanto na esfera cível quanto criminal.

Desentendimento entre Leila e Dudu

O desentendimento teve início após Leila Pereira comentar sobre a saída do jogador do Palmeiras, afirmando que Dudu deixou o clube “pelas portas dos fundos”, o que resultou em um considerável prejuízo financeiro para a equipe. O atacante respondeu de forma agressiva, utilizando a abreviação “VT*C” — um xingamento popular no Brasil — em sua postagem nas redes sociais.

Durante uma entrevista ao SporTV, Leila expressou sua indignação com a atitude do ex-jogador e afirmou: “Ele foi muito grosseiro, isso é imperdoável. Ele será processado na esfera criminal e cível. Acredito que essa atitude contra mim ocorreu pelo fato de eu ser mulher. Alguns podem achar que estou exagerando, mas não estou.” A presidente ainda enfatizou que nunca havia testemunhado um atleta se dirigindo a um homem nessa mesma situação com tamanha falta de respeito.

A controvérsia sobre a saída de Dudu do Palmeiras

A discussão se intensificou quando Leila comentou sobre as circunstâncias da saída de Dudu do clube, mencionando que sua transferência poderia ter ocorrido em meio à temporada por um valor significativo, mas acabou se concretizando sem custos ao Palmeiras no final do ano. “Quando mencionei que o ciclo dele estava se encerrando, estava certa. Ele saiu sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões,” destacou.

Reação de Dudu

Dudu reagiu às declarações da presidente com ironia e desdém: “O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas dos fundos!!! Tive uma história gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece. VT*C.” Essa troca de ofensas online sublinhou uma tensão crescente entre a ídolo alviverde e a mandatária do clube.

O caso levanta questões sobre respeito e conduta dentro do ambiente esportivo, especialmente no que diz respeito à forma como atletas interagem com figuras de autoridade no futebol.