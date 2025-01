Manchas e melasma no verão: Entenda por que o sol intensifica o problema e saiba como prevenir

O verão traz consigo dias mais longos e intensas exposições ao sol, o que pode piorar problemas de pele como manchas e melasma.

Melasma é uma condição, caracterizada pelo surgimento de manchas escuras, especialmente no rosto, influenciada por fatores hormonais, genéticos e, principalmente, pela exposição aos raios ultravioleta (UV).

Por que o melasma piora no verão?

A radiação solar é o principal fator que desencadeia e agrava o melasma. “Os raios UV estimulam a produção de melanina, o pigmento responsável pela cor da pele. No caso de pessoas predispostas ao melasma, isso resulta no escurecimento das manchas já existentes e no surgimento de novas lesões”, explica a dermatologista Fátima Tubini.

Não apenas o sol, mas também o calor em si, pode piorar o quadro. “O calor estimula a liberação de mediadores inflamatórios na pele, o que também contribui para a hiperpigmentação. Por isso, até mesmo luz visível, como a emitida por celulares e computadores, pode ser um problema”, conta Tubini.

Como prevenir o melasma no verão:

A especialista ressalta que a prevenção é o principal aliado no combate ao melasma, especialmente durante o verão.

Uso de protetor solar : “O protetor solar deve ser aplicado diariamente, com fator de proteção solar (FPS) de pelo menos 30, e reaplicado a cada 2 horas ou após contato com a água”, orienta Dra. Fátima.

: “O protetor solar deve ser aplicado diariamente, com fator de proteção solar (FPS) de pelo menos 30, e reaplicado a cada 2 horas ou após contato com a água”, orienta Dra. Fátima. Proteção física : Chapéus, bonés e óculos de sol são fundamentais. Além disso, a dermatologista recomenda evitar a exposição direta ao sol entre 10h e 16h.

: Chapéus, bonés e óculos de sol são fundamentais. Além disso, a dermatologista recomenda evitar a exposição direta ao sol entre 10h e 16h. Cosméticos com antioxidantes : Produtos com vitamina C ou ácido tranexâmico ajudam a combater os radicais livres, que agravam a pigmentação.

: Produtos com vitamina C ou ácido tranexâmico ajudam a combater os radicais livres, que agravam a pigmentação. Luz visível: Filtros solares com proteção contra luz visível são indispensáveis para quem tem melasma.

Tratamentos:

Embora o foco no verão deva ser a prevenção, existem tratamentos que podem ajudar a controlar o melasma. “Os peelings leves, lasers de baixa potência e cremes despigmentantes com orientação médica podem ser usados com segurança. No entanto, a intensidade dos tratamentos é geralmente maior no inverno, quando a exposição solar é menor,” explica a dermatologista Fátima.

O melasma não tem cura definitiva. “É uma condição crônica que exige cuidado contínuo. Mesmo quando as manchas desaparecem, a manutenção dos hábitos de proteção solar é essencial para evitar recaídas”, conclui Fátima Tubini.