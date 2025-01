Maitê Proença: Reflexões sobre vida, amor e teatro aos 67 anos que você precisa conhecer

A atriz Maitê Proença, prestes a completar 67 anos no próximo dia 28 de janeiro, continua a se destacar no cenário artístico brasileiro, não hesitando em manifestar suas opiniões sobre temas controversos. Em um ambiente onde o cancelamento pode ser uma realidade, Proença opta por uma postura autêntica, refletindo sobre as complexidades da sociedade atual.

Recentemente, ela se posicionou criticamente em relação à gestão de Regina Duarte na Secretaria da Cultura durante o governo de Jair Bolsonaro. No entanto, antes de lançar suas críticas, Proença fez um apelo à classe artística para acolher Duarte, o que gerou uma percepção errônea de que ela estaria apoiando a administração. “Havia ali uma mulher que nós conhecemos e não era uma total estranha”, afirmou.

Além disso, sua vida pessoal também atraiu atenção quando assumiu um relacionamento com a cantora Adriana Calcanhotto. Ao comentar sobre essa nova fase, Proença expressou uma preferência por relacionamentos heterossexuais, levando a acusações de lesbofobia. A atriz comentou: “Já pensei muitas vezes em medir as palavras, mas a coisa sai porque parece precisar ser dita… não aprendi os floreios”.

Proença utiliza a arte como uma forma de canalizar suas opiniões e emoções. Seu recente projeto teatral, “Duas Irmãs & Um Casamento”, traz à tona questões familiares e sociais através da comédia. A peça, escrita pelo dramaturgo britânico Peter Quilter, retrata o reencontro de duas irmãs na faixa dos 60 anos, que se reúnem em uma casa de campo para organizar um casamento.

Na trama, Catarina (vivida por Maitê) e Rosa (interpretada por Debora Olivieri) apresentam dinâmicas emocionais complexas e bem-humoradas. Enquanto Catarina é uma mulher sofisticada enfrentando divórcios consecutivos, Rosa oferece uma visão mais livre e independente sobre a vida. Maitê destaca que as interações entre as irmãs são repletas de humor ácido, permitindo ao público rir de situações socialmente consideradas tabus.

A dramaturgia de Quilter é reconhecida por trazer protagonistas femininas e romper com convenções tradicionais. Proença elogia a escolha do autor em abordar a relação entre irmãs, ressaltando que o público tende a aceitar piadas mais afiadas quando se trata de laços familiares.

A leveza e o humor são elementos essenciais na abordagem de questões delicadas no teatro contemporâneo. Proença enfatiza que essa abordagem é especialmente importante em tempos desafiadores, quando o público lida com frustrações cotidianas em um mundo instável.

Com relação à cultura brasileira, Proença reflete sobre a valorização excessiva da juventude nas mídias e redes sociais, destacando a necessidade de se valorizar experiências e conteúdos significativos. Ela critica a falta de foco na educação cultural como um problema estrutural que afeta o desenvolvimento crítico dos indivíduos.

A artista também tem encontrado na literatura um meio para explorar suas vivências pessoais. Seus livros como “Uma Vida Inventada” e “O Pior de Mim” são reflexões sobre tragédias pessoais que moldaram sua trajetória. Recentemente, Proença tem se dedicado a compilar histórias infantis inspiradas por suas netas.

O espetáculo “Duas Irmãs & Um Casamento” será apresentado no Teatro FAAP em São Paulo até 20 de março deste ano. As apresentações ocorrem nas quartas e quintas-feiras às 20h, proporcionando ao público uma oportunidade única de refletir sobre temas familiares com leveza e humor.