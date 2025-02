Mais Shopping recebe o CarnaPet com diversão e adoção de pets

Nos dias 08 e 09 de março, o Mais Shopping, localizado em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, promoverá o CarnaPet, um evento exclusivo voltado para o público pet, reforçando seu compromisso como um espaço petfriendly. A ação acontecerá no Piso Santo Amaro, das 14h às 18h, e contará com uma programação especial totalmente gratuita.

O grande destaque do evento será o Concurso de Fantasias Pet, onde os pets mais criativos e estilosos serão premiados com um kit especial da Pet Chef Chico e Weasy. Além disso, os tutores poderão curtir um animado bailinho de Carnaval com DJ e participar de oficinas de adereços e fantasias, personalizando os looks carnavalescos de seus bichinhos.

Além da diversão, o evento terá um propósito social: uma Feira de Adoção em parceria com a ONG Cão Sem Dono, oferecendo a oportunidade de dar um novo lar a cães que aguardam por uma família.

“Estamos muito animados para realizar o CarnaPet, um evento pensado com carinho para os pets e seus tutores. Além do bailinho e do concurso de fantasias, teremos oficinas criativas e a feira de adoção, que reforça nosso compromisso com a causa animal e a importância de dar um lar para quem mais precisa”, destaca Renan Rodrigues, Gerente de Marketing do Mais Shopping.

SERVIÇO:

CarnaPet

Datas: 08 e 09/03

Horário: Das 14h às 18h

Local: Piso Santo Amaro ao lado da loja Drogaria São Paulo – entrada pela Rua Amador Bueno 229

Entrada: Gratuita