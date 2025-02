Mais Shopping e ONG Pacotinho de Amor transformam vidas

O Mais Shopping, localizado na zona sul da capital paulista, próximo à estação Largo Treze, na CPTM, realiza uma iniciativa especial em parceria com a ONG Pacotinho de Amor, trazendo uma oportunidade única para seus clientes e visitantes acolherem um novo membro na família. No dia 22 de fevereiro, das 11h às 16h, o Boulevard do shopping será palco de um evento de adoção de animais.

A ação, que contará com 15 cães e 4 gatos disponíveis para adoção, vai além de simplesmente oferecer um lar para os pets. Durante o evento, haverá orientações sobre cuidados e bem-estar animal, reforçando a importância da adoção consciente e do compromisso com a construção de lares seguros e cheios de amor.

Divulgação

Essa iniciativa, promovida em parceria com a ONG Pacotinho de Amor, é reflexo de um trabalho dedicado à causa animal. Desde 2019, a ONG já realizou a doação de mais de 1.300 animais, priorizando o bem-estar dos pets e garantindo lares amorosos e permanentes. A ONG cuidará de todas as etapas do processo de adoção, desde a documentação até a liberação do tutor.

“Estamos muito ansiosos com esse evento, que vai muito além de um simples encontro. Ele é uma oportunidade de transformar vidas, tanto dos animais que aguardam um lar quanto das famílias que terão a chance de acolhê-los. Acreditamos que iniciativas como essa encantam o público e reforçam nosso compromisso com as causas sociais”, afirma Arnaldo Vieira, Gerente de Marketing do Mais Shopping.

Os interessados em adotar deverão primeiramente preencher um questionário de adoção, apresentar fotos e vídeos do local que o animal terá acesso e possíveis rotas de fuga, além de passar por uma entrevista com a equipe responsável. Para adoção de gatos, é obrigatório residir em um apartamento 100% telado e sem rotas de fuga, além de possuir uma caixinha de transporte no momento da adoção.

Para adotar, é necessário ter mais de 21 anos, preencher o questionário, apresentar documentos de identificação e comprovante de residência. As famílias aprovadas contribuem com uma taxa de adoção de R$100, valor que auxilia na vacinação e castração dos animais resgatados. Os pets já serão entregues vermifugados e vacinados.

Quem desejar antecipar o cadastro pode fazê-lo pelo WhatsApp (11) 99489-6555 ou diretamente no local do evento.

Serviço:

Data: 22 de fevereiro de 2025

Horário: 11h às 16h

Local: Mais Shopping (Entrada pela Alameda Barão do Rio Branco)

Parceria: ONG Pacotinho de Amor

Total de pets disponíveis para adoção: 15 cães e 4 gatos