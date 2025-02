São Vicente promove evento para adoção de animais vítimas de maus-tratos e abandono

Neste sábado, 8 de abril, a Prefeitura de São Vicente, localizada no litoral paulista, realizará um evento especial destinado à adoção de animais de estimação que sofreram abandono ou maus-tratos. A iniciativa ocorrerá no Píer do Pelé, situado na Avenida Embaixador Pedro de Toledo, no bairro Gonzaguinha, das 13h às 16h.

Organizado pela Secretaria de Bem-Estar Animal (Sebem), o evento visa encontrar novos lares para cães e gatos resgatados das ruas. Antes da adoção, os animais passam por cuidados essenciais na Unidade Básica de Saúde Animal (Ubasa) da cidade.

De acordo com as informações disponibilizadas pela administração municipal, os filhotes disponíveis para adoção estão vacinados e receberão uma caderneta de vacinação, além do direito a uma consulta para castração. Os cães e gatos adultos que estarão no evento já possuem vacinação completa e foram castrados.

Os interessados em adotar um animal devem levar um documento com foto, seja ele digital ou físico, juntamente com um comprovante de residência. Para aqueles que não puderem participar do evento neste sábado, é possível visitar a Ubasa Centro, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. A Ubasa está localizada na Rua Catalão, 530, no bairro Vila Voturuá. Assim como no evento, é necessário apresentar um documento de identidade e um comprovante de residência.

Essa ação representa uma oportunidade valiosa para aqueles que desejam oferecer um lar amoroso a animais necessitados e contribuir para a luta contra o abandono.