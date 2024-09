Mais de 80% do time que destruiu Diadema está com meu opositor, alerta Filippi

O prefeito Filippi, candidato à reeleição, percorreu as ruas do Jardim ABC, lembrou de como encontrou a Prefeitura em 2021 e avisou: quase que a totalidade do time do antigo gestor que praticamente destruiu a cidade está com seu principal adversário nas eleições deste ano.

“Pegamos uma cidade completamente desestruturada. A Prefeitura tinha problemas estruturais gravíssimos. Tivemos que reconstruir muitas ações e muitos programas praticamente do zero. E hoje tem um candidato da oposição que, do lado dele, traz 80% do time do governo que me antecedeu e que colocou Diadema num cenário de abandono completo”, rememorou Filippi.

Ao menos sete secretários e coordenadores da gestão que ficou em Diadema entre 2013 e 2020 estão com o principal adversário do prefeito Filippi, incluindo ex-secretários de Educação que deixaram as escolas em situação de precariedade e fecharam creches, ex-secretário de Segurança Alimentar que reduziu a oferta nos Restaurantes Populares e até ex-secretário de Cultura que acabou com calendário cultural no município.

Mas, em vez de lamentar, o prefeito Filippi arregaçou as mangas para fazer Diadema avançar novamente. Reformou todas as 20 UBSs e as 61 escolas municipais, reformulou o PA Eldorado, retomou a entrega dos uniformes escolares, reativou a Central de Videomonitoramento, inaugurou cinco creches e avançou com a construção de duas UPAs – Centro e Paineiras – e do CEU no Promissão. Para os próximos anos, Diadema vai ganhar um Novo Hospital, o CEU do Inamar e o planejamento para outras duas UPAs e três CEUs.

“Vocês lembram como estava essa cidade quando a gente assumiu. A gente tinha várias montanhas de lixo, escolas precárias, as unidades de saúde apresentavam problemas graves. A cidade estava abandonada. Mas a gente tem amor por Diadema e, mesmo com todas as adversidades, avançamos muito. Esse trabalho não pode parar agora. Diadema arriscou em 2012, colocou a perder uma série de políticas públicas exitosas e, oito anos depois, viu no que deu. Interromper o nosso trabalho agora é voltar para aquela realidade”, alertou Filippi

Durante a agenda, Filippi também traçou histórico do bairro e de todas as melhorias nos governos do PT. Lembrou, por exemplo, quando a Emeb Herbert de Souza foi inaugurada, no segundo semestre de 1994, com a presença de Rigoberta Menchú, indíngena guatemalteca ganhadora do Prêmio Nobel da Paz pela campanha de direitos humanos em seu país.

“Diadema tem história, o PT tem história nesta cidade. A educação aqui sempre foi referência e está voltando a ser referência com nosso governo. Subimos 77 posições no Ideb e temos sido farol para muitas outras cidades”, disse Filippi.

Filippi esteve com os vereadores Josa Queiroz, Cicinho e Rodrigo Capel, com o candidato Amarildo e com os ex-vereadores João Merenda e Vaguinho, hoje secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos.