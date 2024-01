Mais de 28 mil pertences foram encaminhados no Achados e Perdidos da ViaMobilidade em 2023

A ViaMobilidade, responsável pelas operações das linhas 5-Lilás de metrô, e 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos, registrou 28.544 itens direcionados para as centrais de Achados e Perdidos, em 2023. Em comparação a 2022, quando a concessionária contabilizou 26.156 pertences nas três linhas, o número representa um salto de 9,12% de bens perdidos nas dependências dos trens e estações. Apesar dos esforços da empresa em orientar os passageiros, somente 8% dos produtos são recuperados.

Segundo a concessionária, 2.258 bens foram buscados pelos proprietários, durante o ano passado, nos setores de Achados e Perdidos nas estações Osasco, das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, e Adolfo Pinheiro, da Linha 5-Lilás, onde há o armazenamento dos bens, à espera de seus donos. A ViaMobilidade comunica em painéis informativos, nas estações e trens, o funcionamento do serviço, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, exceto feriados, em ambos os locais.

Embora seja baixo o percentual de pertences recuperados pelos proprietários, houve um aumento de 4,68% em comparação a 2022, quando 2.157 retornaram à posse de seus donos. Os objetos mais perdidos pelos passageiros costumam ser roupas, carteiras, documentos, cartões bancários e de transporte.

Também há produtos inusitados, como air fryer, banjo, dentadura, escada, carrinho de rolimã, tábua de passar roupa, carrinho de bebê, moto elétrica, barraca de acampamento, panela, painel de placa solar, enxada, ventilador, entre outros. Os objetos ficam até 90 dias nas centrais de Achados e Perdidos e, caso não sejam recuperados, os itens em bom estado são doados para ONGs, enquanto documentos e cartões são desfragmentados.

A ViaMobilidade investe na comunicação aos passageiros sobre o funcionamento das centrais de Achados e Perdidos para que os cliente consigam recuperar o seu bem perdido, por isso há divulgação dos serviços em cartazes, painéis nas estações e também em monitores nos trens e metrô, além de informações no site e nas redes sociais das concessionárias.

Linha 5-Lilás

Responsável por ligar Capão Redondo a Chácara Klabin por meio de 17 estações na Capital, a Linha 5-Lilás de metrô teve queda de itens destinados à Central de Achados e Perdidos na Estação Adolfo Pinheiro: 9.805, em 2022, para 9.327 objetos no ano passado, redução de 4.87%. Em 2023, 1.309 itens foram buscados por seus donos, o que representa 14% dos produtos recolhidos.

Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda

Com trilhos que conectam seis municípios, as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos somaram 19.217 bens designados à Central de Achados e Perdidos em 2023. Desse total, 949 foram recolhidos pelos seus proprietários. Os passageiros são informados do serviço diariamente por meio dos painéis dos trens, além do apoio das redes sociais.

Endereços das centrais de Achados e Perdidos

Na Linha 5-Lilás, a Central de Achados e Perdidos fica na Estação Adolfo Pinheiro, no endereço Avenida Adolfo Pinheiro, 301. Já os passageiros que esqueceram seus pertences nos trens ou estações das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda podem retirá-los na Estação Osasco, que tem acesso pela Praça Antônio Menck, s/nº (Centro) ou pela Rua Erasmo Braga, s/nº (bairro Bonfim).