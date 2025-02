Mais de 20 milhões de brasileiros emitem a nova Carteira de Identidade Nacional

O Brasil alcançou a marca significativa de 20 milhões de cidadãos que já emitiram a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), um total que equivale a mais de 250 estádios do Maracanã completamente lotados. A introdução da CIN visa não apenas a modernização dos documentos de identidade, mas também o fortalecimento das medidas contra fraudes, a melhoria dos cadastros administrativos e a oferta de serviços públicos mais eficientes. Os dados foram apresentados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) na última segunda-feira, 10 de fevereiro.

Entre os beneficiados pela nova carteira está Benicio Vasques Silva Guimarães Rosa, um jovem brasiliense de nove anos. Ele obteve sua CIN em 2024, pouco antes de uma viagem à Correntina, na Bahia. Durante sua estadia, Benicio passou mal após consumir uma pizza estragada e utilizou sua nova identidade para acessar gratuitamente um hospital local. “Com a minha Carteira de Identidade Nacional, eu consegui ter acesso ao hospital e fui atendido rapidamente”, relatou o garoto, que recebeu cuidados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

O brasiliense Benicio Vasques Silva Guimarães Rosa, de nove anos, com a sua CIN nas mãos/ Ascom/MGI

A CIN representa o primeiro documento oficial com foto de Benicio. Para crianças com até doze anos incompletos, a validade da CIN é de cinco anos, um intervalo necessário para manter atualizada a biometria no sistema nacional de identificação. Isso facilita o acesso a serviços públicos nas áreas de saúde e educação. Para cidadãos entre 12 e 60 anos incompletos, a validade é estendida para dez anos, enquanto aqueles acima dos 60 anos recebem um documento com validade indeterminada.

Henrique Gomes Pinheiro, mineiro de 44 anos radicado em Brasília, também aproveitou a oportunidade para emitir sua CIN em 2023 ao lado da filha Rafaela Gomes Pinheiro, que tinha 13 anos na época. Henrique destacou que sua antiga carteira foi emitida em Belo Horizonte em 2002 e que optou por fazer a nova emissão no Distrito Federal devido à unificação do sistema. “A nova identidade nacional se tornou minha primeira via definitiva”, afirmou.

A família escolheu a Delegacia de Polícia de São Sebastião no Distrito Federal para realizar o procedimento sem necessidade de agendamento prévio. Cada estado brasileiro possui suas próprias normas sobre a emissão da CIN. O MGI disponibilizou links com orientações específicas para cada unidade da federação com o intuito de facilitar o processo para os cidadãos. As informações podem ser acessadas em gov.br/identidade.

No caso do baiano Thiago Santos Nogueira, de 40 anos, a motivação para emitir sua CIN foi priorizar a segurança. Ele ressaltou que o novo documento oferece um design mais prático e inclui um QR code que autentica sua veracidade. Thiago relatou que conseguiu agendar sua emissão em Salvador sem grandes dificuldades apesar da alta demanda: “O agendamento foi feito pelo telefone e o atendimento foi ágil”, contou.

As vantagens da nova Carteira de Identidade Nacional incluem um padrão unificado e um número único que será reconhecido em todo o território nacional. Essa mudança elimina a possibilidade de duplicação na emissão das carteiras nas diversas unidades federativas, pois agora o CPF se torna o registro nacional do cidadão brasileiro.

Em adição aos benefícios diretos da CIN, o MGI está desenvolvendo uma Infraestrutura Pública Digital (IPD) para Identificação Civil. Essa iniciativa utilizará as bases de dados da CIN e integrará a identificação digital através do portal GOV.BR. A IPD consistirá em sistemas digitais compartilhados, projetados para serem seguros e interoperáveis, permitindo acesso igualitário aos serviços públicos e privados mediante padrões abertos.