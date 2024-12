Mais de 17 milhões de brasileiros já possuem a nova Carteira de Identidade Nacional

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou nesta segunda-feira (16) que mais de 17 milhões de cidadãos brasileiros já obtiveram a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). Esta iniciativa visa modernizar o registro de identidade no país.

A nova CIN tem como principais benefícios a redução das fraudes, a melhoria nos cadastros administrativos e a facilitação do acesso a serviços públicos digitais. De acordo com o ministério, essa carteira possibilita um acesso mais seguro, classificado como “conta Ouro”, a mais de 4,5 mil serviços disponíveis na plataforma Gov.br.

Em sua nota oficial, o ministério enfatizou que todos os brasileiros têm até o ano de 2032 para realizar a troca do documento pela nova identidade, com a primeira via sendo disponibilizada sem custos. Atualmente, a emissão da CIN abrange todos os estados do Brasil. Informações adicionais estão disponíveis no site gov.br/identidade.

Quanto à infraestrutura digital pública, o ministério anunciou planos para desenvolver uma Infraestrutura Pública Digital (IPD) voltada para identificação civil, com o objetivo de automatizar serviços públicos. Essa IPD utilizará os dados da CIN juntamente com as identidades digitais gerenciadas pelo Gov.br.

A proposta da IPD envolve um conjunto de sistemas digitais que devem ser seguros e interoperáveis. Esses sistemas serão baseados em especificações e padrões abertos, buscando oferecer acesso igualitário aos serviços tanto públicos quanto privados em escala social.

Além disso, o Gov.br pretende personalizar as informações oferecidas aos usuários. Por exemplo, se um jovem de 18 anos acessar a plataforma, ele receberá orientações sobre o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou sobre como obter a carteira de motorista. Para os idosos, informações sobre aposentadoria e benefícios estarão disponíveis.