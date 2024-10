Mais de 13.000 crianças participarão da Semana da Criança Abrasel

A Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) promove, de 7 a 12 de outubro, a Semana da Criança Abrasel, uma iniciativa que levará mais de 13.000 meninos e meninas de escolas, casas de acolhimento e ONGs para vivenciar experiências únicas em cerca de 350 restaurantes associados. O evento busca proporcionar um ambiente de socialização, diversão e aprendizado por meio de atividades gastronômicas e recreativas.

Como funciona?

A Semana da Criança começou de forma modesta em 2007, na cidade de Londrina (PR), quando Richi Amaral, proprietária de uma pizzaria, resolveu oferecer um dia especial de gastronomia e diversão para crianças da região. Desde então, a ideia se espalhou pelo Brasil e, hoje, o evento já atendeu mais de 100 mil crianças, tornando-se uma celebração de cidadania, inclusão e solidariedade.

Durante a Semana da Criança, os pequenos terão a oportunidade de conhecer de perto a rotina de profissionais do setor de Alimentação Fora do Lar, como chefs e garçons, além de visitas às cozinhas dos restaurantes, interação com os equipamentos e atividades lúdicas. O evento é pensado de forma didática, garantindo uma experiência divertida e educativa.

Segundo Paulo Solmucci, presidente da Abrasel, o evento reforça o papel social do setor de Alimentação Fora do Lar. “Ao abrir as portas de seus estabelecimentos, os empreendedores também se transformam. É uma via de mão dupla: as crianças ganham uma experiência nova, e os profissionais se sentem tocados pela ação”, destaca.

Como participar

Empreendedores do setor de bares e restaurantes que desejam participar podem entrar em contato com a Abrasel em suas respectivas regiões. A Associação fará o contato com as escolas, ONGs e casas de acolhimento parceiras. Os restaurantes são incentivados a criar pratos saudáveis, voltados para o público infantil, e a promover atividades lúdicas em seus espaços de recreação.