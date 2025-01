Maíra Cardi Anuncia Aborto Espontâneo de Seu Terceiro Filho

A influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil, Maíra Cardi, de 41 anos, fez uma dolorosa revelação ao público: ela sofreu um aborto espontâneo durante a gestação de seu terceiro filho. A criança seria fruto de seu relacionamento com o empresário Thiago Nigro, popularmente conhecido como Primo Rico, que tem 34 anos.

Em uma postagem nas redes sociais realizada na última quinta-feira (2), Maíra compartilhou uma sequência de vídeos gravados no hospital. Segundo informações que constam nas filmagens, a influenciadora estava grávida de aproximadamente oito semanas.

O casal expressava preocupação com sangramentos que Maíra estava apresentando. Durante uma ultrassonografia realizada no hospital, a médica informou que “o bebê não apresenta batimentos cardíacos”. Conforme a influenciadora relatou, o coração do feto provavelmente havia parado de bater três dias antes, no dia 31 de dezembro.

Ao chegarem ao hospital, Maíra e Thiago inicialmente suspeitavam de um descolamento de placenta. Contudo, foram informados pela médica que, na fase gestacional em que ela se encontrava – inferior a 12 semanas –, ainda não há formação da placenta, apenas do saco gestacional. A profissional indicou que o saco gestacional estava bem fixo e não apresentava sinais de descolamento.

O casal ficou “meio atordoados“, conforme descreveu Maíra em seu relato em vídeo. “Nem sei explicar o que sentimos naquele momento. Foi difícil processar a notícia”, afirmou a influenciadora.

Após receberem a triste notícia, o casal compartilhou um momento de afeto e apoio mútuo, onde se abraçaram por um longo tempo. Maíra expressou: “Claro que nosso coração fica triste. O abraço silencioso mais demorado. O silêncio que diz mais do que palavras. Permanecemos assim por muito tempo. É um vazio indescritível e, ao mesmo tempo, uma certeza de que tudo está sob controle nas mãos d’Ele.”

A influenciadora também mencionou que decidiram compartilhar a situação com sua filha Sophia, de 5 anos, fruto de seu relacionamento anterior com Arthur Aguiar. Além disso, Maíra é mãe de Lucas, de 23 anos, do ex-parceiro Nelson Rangel.