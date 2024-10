Maioria dos eleitores acha que problemas de SP foram menos discutidos do que deveriam

A maioria dos eleitores considera que os problemas e soluções para a capital paulista não foram discutidos adequadamente pelos candidatos, de acordo com a mais recente pesquisa Datafolha.

A fatia que pensa que eles debateram os temas menos do que deveriam corresponde a 53%. Há ainda uma parcela de 33% afirmando que os problemas e soluções não foram discutidos pelos concorrentes.

O grupo que avalia ter havido essas discussões é de 8% do eleitorado; 6% não souberam opinar. O primeiro turno ocorre neste domingo (6).

O Datafolha entrevistou 1.806 eleitores paulistanos de terça-feira (1º) até esta quinta-feira (3).

Encomendado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, o levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código SP-09329/2024. O nível de confiança é de 95%.

A campanha eleitoral começou oficialmente em 16 de agosto, data a partir da qual os postulantes puderam começar a pedir votos. Em 30 de agosto, teve início o horário eleitoral de rádio e TV, que durou até esta quinta-feira (3).

Desde agosto, ocorreram 11 debates promovidos por veículos de comunicação. O último foi o da TV Globo, na noite desta quinta. Os encontros foram notícia mais por acusações e agressões verbais e físicas entre os candidatos do que pela divergência em torno de propostas e caminhos para o município.

Ainda segundo a pesquisa, a maior parte (59%) dos eleitores de São Paulo avalia ter informações suficientes para decidir o voto no primeiro turno, enquanto 26% deles dizem que têm algumas informações, mas ainda precisam pesquisar mais.

Os que dizem ter tido contato insuficiente com informações para embasar a escolha chegam a 14%; e 1% não opinou.

A taxa dos que não têm informações suficientes fica acima da média entre os menos escolarizados (24%), no grupo mais pobre, com renda familiar mensal de até dois salários mínimos (23%), e entre pessoas que estão com pouca ou nenhuma vontade de ir votar (24%).

Segundo a pesquisa, a corrida à Prefeitura de São Paulo é liderada por Guilherme Boulos (PSOL), com 26% das intenções de voto, Ricardo Nunes (MDB), com 24%, e Pablo Marçal (PRTB), com 24% – os três estão tecnicamente empatados.

Tabata Amaral (PSB) tem 11%, e José Luiz Datena (PSDB) marca 4%.