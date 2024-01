Maiores ilusionistas da América Latina se apresentam em Campinas/SP

Com mais de 15 anos de carreira, os brasileiros Henry & Klauss são considerados os maiores ilusionistas da América Latina na atualidade. A dupla coleciona prêmios nacionais e internacionais, e é também recordista mundial após ficar 4h levitando em um dos pontos mais movimentados do mundo: a Avenida Paulista, em São Paulo.

O novo espetáculo “Illusion Show – Uma Jornada Mágica”, em cartaz pelo Brasil, promete uma experiência inesquecível, com grandes emoções, interatividade com a plateia, mágicas utilizando tecnologia e muita inovação para levar realmente o melhor do ilusionismo do mundo para o público brasileiro.

Em Campinas, os ilusionistas se apresentam, no dia 24 de fevereiro, na Expo D. Pedro, em três sessões, 14h, 17h e 21h. Os ingressos custam a partir de R$50,00 e já estão à venda em alphatickets.com.br. Mais informações no serviço abaixo.

“Queremos que o público se entregue à diversão e se surpreenda com sentimentos únicos por meio do ilusionismo e efeitos interativos. Que ele se permita viver o impossível à sua frente, com interações digitais e grandes ilusões. Esse é o nosso maior objetivo com todo o nosso trabalho, trazer o que há de mais moderno e impactante para o Brasil”, completam Henry e Klauss.

Os artistas, que ficaram famosos devido ao quadro no Fantástico (TV Globo), são mestres em desafiar o impossível de forma inteligente e tecnológica, a visão moderna utilizada por eles faz com que esse misterioso universo se torne ainda mais encantador, se distanciando da imagem clássica e tradicional do mágico. Eles já se apresentaram em mais de 20 países e impactaram mais de 2,5 milhões de pessoas por meio de seu trabalho.

Recentemente, conquistaram o prêmio mais importante da mágica no mundo: o “Les Mandrake D’or”, em Paris. Os jovens mágicos saíram de Belo Horizonte, deixando para trás o mundo real da engenharia e do direito e conquistaram o mundo com um novo jeito de fazer ilusionismo.

Eles ganharam espaço em diversas emissoras no Brasil e no exterior e foram convidados a se apresentar no mais exclusivo clube de mágica do mundo, o Magic Castle, em Hollywood, nos EUA. O local é reconhecido internacionalmente por seu público altamente selecionado e por abrigar os principais shows de ilusionismo do planeta.

Atualmente, a dupla vem se apresentando no Domingão com Huck (TV Globo) com o quadro “Destinos Mágicos”. No último episódio, eles levaram a sua magia para um dos pontos mais emblemáticos de Salvador: o Elevador Lacerda. A 72 metros acima do solo, Henry e Klauss desafiaram as leis da física ao realizar o teletransporte de pessoas da Cidade Alta para a Cidade Baixa. O episódio já está disponível na Globoplay.

Henry e Klauss também impressionaram os exigentes jurados da 17ª temporada do America’s Got Talent, um dos programas de maior audiência nos Estados Unidos e um dos mais prestigiados atualmente em todo o mundo.

Eles fizeram uma apresentação de tirar o fôlego da plateia do grande Dolby Theatre (local onde é realizada a cerimônia do Oscar). O programa foi ao ar em julho de 2023, pelo canal NBC e já está disponível no canal oficial do AGT no Youtube.

Hoje, os ilusionistas integram o seleto cast de peso da Opus Entretenimento, que cuida do agenciamento artístico de grandes nomes do entretenimento nacional e internacional.

SERVIÇO CAMPINAS/SP:

Henry & Klauss apresentam “Illusion Show – Uma Jornada Mágica”

Local: Expo D. Pedro

Endereço: Avenida Guilherme Campos 500 – Jardim Santa Genebra – CEP: 13087-901 – Campinas/SP

Data: 24 de fevereiro

Horários: 14h, 17h, 21h – casa abre 1h antes do inicio do espetáculo

Valores: ingressos a partir de R$50,00 + taxas

Vendas on-line: https://www.alphatickets.com.br