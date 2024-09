Maior parte do estado de SP terá alertas de emergência para incêndio até domingo (22)

Apesar de 88% dos focos de queimadas terem sido extintos no estado de São Paulo, principalmente por causa de uma frente fria que acabou com a onda de calor que se arrastava há semanas e aumentou percentuais de umidade relativa do ar, os alertas de risco de incêndio voltam a subir gradativamente até o fim de semana, por causa do retorno de temperaturas elevadas e falta de chuva.

Segundo a Defesa Civil, os alertas são maiores na sexta-feira (20) e no domingo (22), quando quase todo o estado estará com classificação de emergência ou de alerta -as duas maiores de quatro faixas- para risco de incêndio.

No sábado (21), a possibilidade de chuva isolada em regiões como a Grande São Paulo mantém alertas elevados apenas para o oeste e para o norte paulista.

Os quatro estágios definidos pela Defesa Civil são: amarelo (baixo); laranja (alto), alerta (vermelho) e emergência (roxo).

Segundo o tenente Maxwel Souza, da Defesa Civil, esse mapeamento é uma das ferramentas usadas pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), do órgão estadual, para adotar ações preventivas com os municípios com áreas de risco.

Algoritmos, explica, cruzam informações, como temperatura, previsão meteorológica, umidade do solo e do ar, acumulado de chuva e velocidade do vento para calcular os níveis de informação para riscos de incêndio. Esses dados são atualizados diariamente.

A partir de dados do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), o órgão estadual afirma que entre os dias 7 a 9 deste mês, São Paulo registrou 262 focos de incêndio. Já no último fim de semana, entre os dias 14 a 16, foram 31 focos.

Nesta terça-feira (17), três municípios permanecem com focos de incêndio ativos, Itirapuã e Rifaina, na região de Franca e Bananal, na região da Serra da Bocaína.

Equipes continuam atuando no combate ao fogo, inclusive com uso de aeronaves. “Em Bananal, a chuva tem se espalhado pela cidade e contribuído combate ao fogo”, diz o órgão, em nota.

A Defesa Civil afirma que equipes estão de prontidão, monitorando as áreas que foram atingidas, principalmente de olho na região norte do estado, onde a chuva não tem chegado.

“As aeronaves empregadas no combate serão utilizadas para monitorar os locais que possam ter algum tipo de reignição dos focos de incêndio”, diz.

O órgão estadual continua orientando a população a não usar fogo para queimar lixo, não limpar terreno com fogo, não soltar balão e não jogar bituca de cigarro nas margens das rodovias. “Quem flagrar essa prática deve denunciar”, diz.